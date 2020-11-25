和另一半該離還是和？關鍵十點檢視你的婚姻

很多人都說婚姻是世上最難的作業，無論你平常能力多強、在職場上是風雲人物，也不代表婚姻就能經營得好！

宋慧喬和宋仲基結婚時，讓所有女人大喊這就是我夢想中的婚姻！兩個人甜蜜的站在婚禮現場就像沾了糖一樣，直到婚後一年多爆出離婚的消息，所有人才發現原來婚姻經營比想像中還難，如此短暫的婚姻，再次證明：相愛比相處還難，婚姻不是件容易的事！

很多人都說，那就先同居試婚吧！同居試婚就能避免這樣的問題嗎？也不見得，因為婚後還有很多雙方家庭、育兒、經濟的問題，這些瑣事都會影響婚姻的感情，如果你現在也遭遇了這些瑣事，那麼看看以下幾點，檢測一下你現在的婚姻狀況？

1.你開始覺得和老公話不投機：

你們每天說話的次數五根手指頭都數得出來，而且你問，他不見得有答，就算開口說話也總是說些必要的例行公事，例如吃飯沒、小孩的事等等。

2.看到對方就是視若無睹的狀態：

兩個人不知道從什麼時候開始漸行漸遠，把對方當空氣，除了必要時刻，並不想和對方接觸，兩個人現在在一起缺少了激情。

3.看到對方就想指正他的錯誤：

總是覺得對方很懶散，事情不做好，什麼都用不好，錯誤不斷，讓你一直收尾。

4.不斷的詢問自己在對方心裡的位子：

通常會出現這種情形，往往是覺得被冷落了，所以想要知道對方心中有沒有你，婚姻很少出現這樣的狀況，如果出現了，有可能是對方忽略你很久了，導致你會很沒有安全感。