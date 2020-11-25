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戀愛指南淘心話

和另一半該離還是和？關鍵十點檢視你的婚姻

▲透過這幾點，檢測一下你現在的婚姻狀況！（圖／Shutterstock）
文 : 張辰瑜（薇薇）

很多人都說婚姻是世上最難的作業，無論你平常能力多強、在職場上是風雲人物，也不代表婚姻就能經營得好！

宋慧喬和宋仲基結婚時，讓所有女人大喊這就是我夢想中的婚姻！兩個人甜蜜的站在婚禮現場就像沾了糖一樣，直到婚後一年多爆出離婚的消息，所有人才發現原來婚姻經營比想像中還難，如此短暫的婚姻，再次證明：相愛比相處還難，婚姻不是件容易的事！

很多人都說，那就先同居試婚吧！同居試婚就能避免這樣的問題嗎？也不見得，因為婚後還有很多雙方家庭、育兒、經濟的問題，這些瑣事都會影響婚姻的感情，如果你現在也遭遇了這些瑣事，那麼看看以下幾點，檢測一下你現在的婚姻狀況？

1.你開始覺得和老公話不投機：
你們每天說話的次數五根手指頭都數得出來，而且你問，他不見得有答，就算開口說話也總是說些必要的例行公事，例如吃飯沒、小孩的事等等。

2.看到對方就是視若無睹的狀態：
兩個人不知道從什麼時候開始漸行漸遠，把對方當空氣，除了必要時刻，並不想和對方接觸，兩個人現在在一起缺少了激情。

3.看到對方就想指正他的錯誤：
總是覺得對方很懶散，事情不做好，什麼都用不好，錯誤不斷，讓你一直收尾。

4.不斷的詢問自己在對方心裡的位子：
通常會出現這種情形，往往是覺得被冷落了，所以想要知道對方心中有沒有你，婚姻很少出現這樣的狀況，如果出現了，有可能是對方忽略你很久了，導致你會很沒有安全感。

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Tags : 和好夫妻婚姻性生活離婚

張辰瑜（薇薇）
  知名美女作家、左手寫兩性、右手寫理財，畢業即創辦公司累積到現在13年時間 部落格累積突破億萬人氣，臉書粉絲團近五十萬追蹤人次，Instagram近四十萬追蹤人次，曾受邀各大媒體專訪，兩性愛情、美容瘦身、親子教養、投資理財等等，皆為她的經營領域。 曾獲全球華文部落格大獎（二○○九年）、中時年度十大部落客與雅虎年度十大部落客（二○一一年）、年度十大財經類最佳銷售著作《最會賺錢的窮人》（二○一一年）。目前持續主持各社群媒體，與讀者交流、互動，亦持續為相關機構擔任專題講師。   出版著作∣《分手沒有想像中的痛》《薇薇教你輕鬆變正妹》《愛情練習題》《東京一緒に》《最會賺錢的窮人》《女人的61道陷阱題》 音樂單曲∣《單身練習》《動動》 媒體專訪∣東森、非凡、超視、華視、台視、中天電視、TVBS、民視、壹電視等 雜誌專訪∣《FHM男人幫》、《SMART智富月刊》、《時報周刊》、《快樂工作人》等   Blog：weiisly.pixnet.net/blog FB_薇薇weiisly／IG_weiisly888