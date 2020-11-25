和另一半該離還是和？關鍵十點檢視你的婚姻

9.夫妻分房睡：

你們很早就決定分房睡，一開始是覺得這樣比較好睡，久了發現對方對你而言變成室友的感覺，兩個人的關係名存實亡，感覺上就像道義上的夫妻一樣。

10.過著無性生活：

總是拿著忙碌和煩惱當藉口，兩個人超過一年沒發生性關係，長年沒有性生活，感覺和對方很有隔閡。

如果，以上超過八點都有的話，表示你們夫妻的感情已經出現很大很大的問題了，夫妻兩人必須要做一些事改善關係，一定要定期溝通和努力，如果選擇放棄，就等同不要這段婚姻了！

不要讓婚姻變成食之無味，棄之可惜的雞肋，這樣的生活太痛苦了，也會影響了你自己的心情，溝通不是要你低頭，是為了讓你多了解對方的想法。之前看的一部韓劇，夫妻結婚了二十年，兩個人有時候自以為為了對方好，而忍住不說的事情，久了卻會變成一道無形的傷，影響兩個人的感情，直到離婚後，明白很多事情才發現自己誤會了對方。

有研究顯示，現代人投資在經營婚姻上的時間變少了，因為工作更加忙碌，社交頻繁（滑手機），和使用3C用品等等，都會讓夫妻相處的時間變少。

婚姻有兩種，一種是相伴一生、一種是室友，倘若兩個人婚後，只是為了生活，這樣的日子裡沒有任何的體貼、關心、沒有想要為對方做什麼的想法、沒有交流，有的只是彼此忍耐，漠視對方的存在。這樣的婚姻如同婚內失戀，你們的相處只是一種室友模式，就像彼此搭伙過生活，唯一共有的就是同住而已！

老婆並不是娶來生個孩子和整理家務的一個人，老公也不是嫁來就是為了養你和支撐家庭經濟的人，兩個人要明白對方相伴的真正意義，回歸彼此願意花時間溝通和理解對方心裡的想法，每個人都有自己的點，懂得對方的點，懂得分享、溝通、互動、保護不讓你感到難過和委屈，每天你都擁有足夠的安全感，這樣的生活，才是相伴一生！

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