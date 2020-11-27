你不是當事人，就不要對別人的感情事指手畫腳

相信我們身邊都有許多沒有主見跟很有主見的人，當你有煩惱想尋求解決方法時，總是會想去多問問身邊的朋友，希望他們能替你的心指引一條方向。而熱心很有主見的人碰到朋友有事相求時，又會一頭熱地想盡辦法去替朋友解決難題。

然而關於給予意見的這個角色需要拿捏恰當，大多的人都會先說出自身經驗後再來給意見，可是某部分的人會常拿自身過往不好的經驗來投射在別人身上，例如我有個朋友，她曾經因為老公或男朋友愛去夜店而劈腿，導致感情關係破裂而分開，她就會希望每個女性友人的另一半都不要去夜店，否則很容易會遭遇跟她一樣下場。

聽起來有點像是詛咒，但我相信這位朋友的心是善良的，是不願見到我們大家跟她發生一樣的事情，所以她就會特別去警告你或關心你的另一半的狀況。只是她在表達的方式太過偏激，讓人聽了會覺得有點不舒服，假如她換了另一種方式來說明，或許就會讓人比較容易接受。

有時候像我們常寫兩性文章的人，也滿常遇到朋友們對感情的詢問，通常我也不是一個很愛把話說太滿、太死，畢竟人與人相處是有彈性的，我們旁人能做的就是傾聽或是給予一個中肯的意見，有感情上困擾的人，最後還是需要他們自己去面對與做抉擇。

而且我也曾經遇到一個狀況是，當朋友跑來跟我們幾個女生朋友訴苦感情的事情，當下那位朋友邊哭邊講得好像今天回去非要離開另一半的模樣，當時大家順著她的話去說，目的是希望她能減少痛苦，但結束碰面對話後，沒多久她與另一半兩人非常恩愛，但從那次之後，她的男朋友覺得我們幾個女生朋友都在亂出主意，也禁止她與我們碰面了。

其實誰不是樂見朋友的感情和諧相愛呢？

誰願意遇到一堆都在吵架鬧分手的情侶？