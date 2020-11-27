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淘心話讀心讀你

你不是當事人，就不要對別人的感情事指手畫腳

▲旁人真的不要隨便給人感情生活指手畫腳了，不要拿自己的標準套在別人身上。（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

相信我們身邊都有許多沒有主見跟很有主見的人，當你有煩惱想尋求解決方法時，總是會想去多問問身邊的朋友，希望他們能替你的心指引一條方向。而熱心很有主見的人碰到朋友有事相求時，又會一頭熱地想盡辦法去替朋友解決難題。

然而關於給予意見的這個角色需要拿捏恰當，大多的人都會先說出自身經驗後再來給意見，可是某部分的人會常拿自身過往不好的經驗來投射在別人身上，例如我有個朋友，她曾經因為老公或男朋友愛去夜店而劈腿，導致感情關係破裂而分開，她就會希望每個女性友人的另一半都不要去夜店，否則很容易會遭遇跟她一樣下場。

聽起來有點像是詛咒，但我相信這位朋友的心是善良的，是不願見到我們大家跟她發生一樣的事情，所以她就會特別去警告你或關心你的另一半的狀況。只是她在表達的方式太過偏激，讓人聽了會覺得有點不舒服，假如她換了另一種方式來說明，或許就會讓人比較容易接受。

有時候像我們常寫兩性文章的人，也滿常遇到朋友們對感情的詢問，通常我也不是一個很愛把話說太滿、太死，畢竟人與人相處是有彈性的，我們旁人能做的就是傾聽或是給予一個中肯的意見，有感情上困擾的人，最後還是需要他們自己去面對與做抉擇。

而且我也曾經遇到一個狀況是，當朋友跑來跟我們幾個女生朋友訴苦感情的事情，當下那位朋友邊哭邊講得好像今天回去非要離開另一半的模樣，當時大家順著她的話去說，目的是希望她能減少痛苦，但結束碰面對話後，沒多久她與另一半兩人非常恩愛，但從那次之後，她的男朋友覺得我們幾個女生朋友都在亂出主意，也禁止她與我們碰面了。

其實誰不是樂見朋友的感情和諧相愛呢？

誰願意遇到一堆都在吵架鬧分手的情侶？

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Tags : 感情指手畫腳朋友當事人軍師

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。