你不是當事人，就不要對別人的感情事指手畫腳

只是未來也要知道一件事，就是如果你的朋友感情發生危機，你能做的就是當垃圾桶去傾聽，頂多就是當一個安慰朋友情緒的乖乖玩偶就好，真的不要多嘴也不要替人出太多意見，因為那是他們該要面對的人生感情功課，也並不是你三言兩語就能改變對方的感情狀況。

雖然聽起來每個人遇到的感情問題都大同小異，可是仔細去想想，那是他們在體驗生活的某一部分，在每一分秒裡面，因為每個人的性格以及環境不同所以會衍生各種細節，更不是我們外人陪伴幾小時就能解決的事情。

遇到問題當下無論怎麼樣的選擇，是好是壞都得自己承擔，用時間去驗證結果，用時間去修改未來生活方向，因為那都是你自己的人生。然而如果你真的是很沒想法也不知道該怎麼辦的話，你更要注意的是先觀察自己、了解自己，不要聽別人說什麼就去做什麼，假如你真的沒辦法而去照別人所說的去做，遇到不是自己想要的結果也別怨別人。

我知道很多熱心又不忍朋友們傷心難過的人，看見朋友難受，自己也難受，預知別人即將要發生的事情，彷彿和自己曾經發生過的事情很像時，就會忍不住要出手或出嘴。

旁人真的不要隨便給人感情生活指手畫腳了，不要拿自己的標準套在別人身上，就算他們照著你的意思去活著，你也無法跟對方得到一樣的人生，是好是壞都得讓他們自己去面對。