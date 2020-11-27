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淘心話讀心讀你

你不是當事人，就不要對別人的感情事指手畫腳

▲旁人真的不要隨便給人感情生活指手畫腳了，不要拿自己的標準套在別人身上。（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

只是未來也要知道一件事，就是如果你的朋友感情發生危機，你能做的就是當垃圾桶去傾聽，頂多就是當一個安慰朋友情緒的乖乖玩偶就好，真的不要多嘴也不要替人出太多意見，因為那是他們該要面對的人生感情功課，也並不是你三言兩語就能改變對方的感情狀況。

雖然聽起來每個人遇到的感情問題都大同小異，可是仔細去想想，那是他們在體驗生活的某一部分，在每一分秒裡面，因為每個人的性格以及環境不同所以會衍生各種細節，更不是我們外人陪伴幾小時就能解決的事情。

遇到問題當下無論怎麼樣的選擇，是好是壞都得自己承擔，用時間去驗證結果，用時間去修改未來生活方向，因為那都是你自己的人生。然而如果你真的是很沒想法也不知道該怎麼辦的話，你更要注意的是先觀察自己、了解自己，不要聽別人說什麼就去做什麼，假如你真的沒辦法而去照別人所說的去做，遇到不是自己想要的結果也別怨別人。

我知道很多熱心又不忍朋友們傷心難過的人，看見朋友難受，自己也難受，預知別人即將要發生的事情，彷彿和自己曾經發生過的事情很像時，就會忍不住要出手或出嘴。

旁人真的不要隨便給人感情生活指手畫腳了，不要拿自己的標準套在別人身上，就算他們照著你的意思去活著，你也無法跟對方得到一樣的人生，是好是壞都得讓他們自己去面對。

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Tags : 感情指手畫腳朋友當事人軍師

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。