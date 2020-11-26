蔡侑霖專欄／《孤味》阿嬤陳淑芳得獎女主角，你看到什麼重點？為何30歲後，你還患得患失狀況外！

當今年金馬獎剛落幕，眾望所歸的女主角陳淑芳，以兩部電影的女主角及女配角身分提名，沒想到拿走兩座獎項，成為金馬獎史上頭一遭盛事，不僅讓所有入圍者無話可說外，更多了尊敬、致敬等注目。

是啊，陳淑芳扮演阿嬤的角色，真的不得不讓人信服，尤其是眼神與神情，一個動作，一個語氣，立刻吸引住許多觀眾的目光，彷彿就像回到爺爺奶奶家，太刻劃民生感，寫實的程度不禁讓人回想童年、過去生長環境的回憶，就連「家家難念的經」都深刻描繪呈現，無一不是當時孩童的我們，懵懂無知，也不知道為什麼「媽媽叫我不要和阿姨太好」、「阿伯後來就不跟我們來往……」。許多屋簷下關係的無奈，飾演阿嬤的陳淑芳刻劃得唯妙唯肖。一個演員的成功，不是一朝一夕練成，而是成功者，都必須要「很會演」才有今天的地位！

哪一個成功者，不是靠「演」而有一片天空！

回到現實生活，我們每天有許多不同身分的切換，一下是為人夫或妻、為人孩子晚輩，白天是主管或老闆……件件都考驗著我們的危機處理、臨危不亂，甚至還有不同角色該說的話，該辦的事，哪有得空清閒時刻。過了三十歲的我們，可能已經結婚，有了孩子，家庭由單一變成了兩個家的扶持及兼具；工作事業，或許由專員主任變成了經理，帶領團隊抑或一個部門，延伸至一家公司的命脈組織，你說，難道人生不是從「冒牌貨」轉變為「正貨」；你所知道的「配角」，也是經過時間的淬鍊及調整，跟上階段的時間走，最終成為眾望所歸的「主角」，這一路上看見風不調雨不順，誰不是這樣呢？

許多三十歲的我們，生活的面相其中包含工作、經濟、健康、興趣休憩、任何關係，可能因為「時差」，總讓自己吃不消且不習慣，開始對未知的未來產生畏懼，找不到方向而煩惱，害怕自己跟不上別人，於是「食緊挵破碗」亂了節奏，對人生目標聽從旁人誰做得好，就盲目跟隨！殊不知，不但不適合自己，還白走了許多冤枉路，浪費時間，還花費了精力與存款。尤其是開店創業、想提早退休過好日子，說想當老闆就當老闆，一切都真的有那麼輕易完成嗎？

其實，不盡然！你得秤秤實際面你的「功力」真的好了沒，有沒有真切到了火侯上湯，而不是換來火燒屁股的結果！想成功，必須打怪無數次，經歷時間一而再，再而三的進化，角色演久了，才會自然、不尷尬。