蔡侑霖專欄／《孤味》阿嬤陳淑芳得獎女主角，你看到什麼重點？為何30歲後，你還患得患失狀況外！

太優秀的人，未必不會失業、被資遣、牆倒眾人推

職場工作多年到現在，對於輕而易舉的角色、牛刀小試的任務，都可以立即做好做滿，但為什麼還是會面臨「被裁員」、「失業沒工作」，明明是一個大放異彩的人，卻意外星星殞落，一決不振，原因是——你無聊了，老狗再也變不出把戲！

1.不具有任何挑戰及考驗，你便覺得無聊：太容易的任務，輕輕鬆鬆就可以破關，開始習慣現狀而沒改變，難免產生偷懶、怠惰，注意力逐漸不集中，錯誤也會同時一併顯露，自然而然周遭的人趁機而入、藉機見縫插針欲想上位，找理由處置你也只是剛好而已。

2.當旁人對你的表現，產生期待失望了：一向表現精神抖擻，凡事戰戰兢兢的人，只要放鬆了，旁人開始認為你變得「平凡無趣」、「不像從前那樣」，平庸的表現只要傳到主管或者老闆眼裡，便會重新審視你這個人，甚至延伸職場價值。當事者可能覺得莫名其妙，怎突然感到失寵、接到人資HR的降職命令及職務調整，沒別的，就是你已經沒有任何貢獻！

如何破繭而出的方法，必須首先調整心態，找回重心及目標，翻新過往守舊的節奏，試想，你可以帶來新的思維嗎？防患於未然找出接下來會看見的問題，如果找到，請重新登入熱情與積極，不再被自己綑綁而迷惘，才可更上層樓，高人一等。

不要靠資深賣年紀，而是要「活到老、學到老」人生出路會更廣

大部分的人想法都很侷限，吃不了苦，也不願意一輩子都在吃苦！導致「提早退休」的觀念，讓所有人促成嚮往的不二夢想！提早退休短期看下來沒有什麼不好，後續延伸的問題才更高、更嚴重！

有次，我看了某個任職事務所的前輩，與我侃侃而談分享就職分析，他提到：「以台灣平均退休年齡是57~59歲，而日本是快到70歲左右，韓國是74歲，顯示我們比鄰近的韓國及日本提早退休10至16年上下。但細想，這麼早退休是件好事嗎？說穿了，苦的是我們這一代的年輕人，後面的問題——