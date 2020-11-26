蔡侑霖專欄／《孤味》阿嬤陳淑芳得獎女主角，你看到什麼重點？為何30歲後，你還患得患失狀況外！

1.如果父母太早沒工作，孩子的壓力會更高，年輕人要養家庭，同時也要養父母：大多數的年輕人說不出來的苦，光是每月的生活費，還有扶養父母親的添補，也是隱形的甜蜜負荷。

2.如果未來人口減少，無論是少子化還是不婚，勞動人力減少，經濟可能面臨不成長，競爭短缺：當社會一代很明顯人力減少，選擇輕鬆且沒有難度的工作，時代的觀念「小確幸、得過且過、寅吃卯糧」，很有可能沒有正成長的經濟振興市場，生活會越來越苦，錢越來越薄弱。

3.每個人都會老，中年人變成老年人，活著就是要動，不要當個沒用的奢侈骨董：沒有人想要被當作沒有用的老人，甚至提早送入療養院渡過後半生，唯有讓自己身體健康、心態健全，讓年輕人沒有壓力，不給誰負荷，才有人生意義的價值。

從一個金馬獎的頒獎盛事，我們看到一個從業演藝者的堅持，經過63年才獲獎肯定，這是一個難能可貴的大事。套用在人生日常、職涯規劃，我們該從三十歲的啟航時刻，奠定自己的目標與安排，在最有活力及能量的年紀，投資自己及冒險拓開視野，才是一件重要的事情。

如果你還有些許的「患得患失、迷惘無助」建議不妨暫停自己的節奏，認真檢視問題所在，不要怕跟不上，只要改變，跟上也只是遲早的事！觀念只要領悟明白，距離成功的康莊大道自然就更貼近些。

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