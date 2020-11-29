常常遇到渣男？條通媽媽桑破解男蟲四大招：假高大上、關鍵精品、占小便宜、情緒勒索

寂寞不是病，寂寞起來要人命。在異國兩年，夜深人靜的夜晚，難免渴望用體溫來傳訊息。談起在澳洲遇上感情詐騙男蟲，席耶娜自嘲在台灣教後輩如何削凱子，到了人生地不熟的異國，竟被寂寞錯亂了正常思考，給男蟲寄生了好幾個月。

男蟲的經典招數一是假裝自己很有錢、有人脈、有勢力，總之就是「把自己吹捧成大人物」。這位男蟲自稱是澳洲衛星電視台的高階主管，薪水三千澳幣，並展示兩間華麗洋房的照片，號稱一間是父母的、一間是自己的，只是現在自己那間「整修中」，所以得搬進席耶娜分租的公寓暫住。

男蟲的經典招數二是擁有「關鍵的奢侈品」。照片不足以證明自己有豪宅，男蟲將兩張巴洛克式沙發搬進席耶娜住處的車庫，表示這套家具價值不菲，他擔心留在整修中的宅邸內會弄壞。席耶娜回憶：「那兩張沙發很美，是真正的骨董，但那其實是他偷來的！」

男蟲的經典招數三，則是宣稱自己的資產都做了投資配置，總是向人「伸手借小錢」，能給他這樣的大人物占點小便宜，是被借錢的人的榮幸。號稱薪水三千澳幣的男蟲，每天都以「只有大鈔，沒有搭大眾運輸的零錢」為藉口，向席耶娜五澳幣、十澳幣地討錢花用。

男蟲的經典招數四就是喜怒無常、對親近的人進行「情緒勒索」，甚至設局製造爭執的話柄。男蟲是個戲精，知道同居生活遲早會穿幫自己的真面目，竟然偷看席耶娜的手機聯絡了她的前男友，慫恿前男友來席耶娜的住處吵鬧，自己再來指控她劈腿，要她付錢「遮羞」、「求復合」，不然就滾出公寓。

公寓是席耶娜租的，該滾的是誰？席耶娜回憶：「他對我咆哮說：『路燈上都有裝監視器，我在公司透過衛星連線，看到妳跟前男友抱在一起，妳背叛我！給我滾出去！』我的室友在旁邊聽得大傻眼。『他在講阿湯哥演的那部科幻電影《關鍵報告》 (Minority Report)的劇情嗎？』這時我才驚覺這男的怪怪的，腦子有毛病的那種怪！」