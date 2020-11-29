常常遇到渣男？條通媽媽桑破解男蟲四大招：假高大上、關鍵精品、占小便宜、情緒勒索

兩人僵持不下，鬧到報警處理，警察上門後，席耶娜才知道男蟲真正的職業是拆屋粗工，那些豪宅的照片是他拍的工地照，沙發是從業主家偷來的贓物，擔任衛星電視台的高階主管云云，全是子虛烏有。

「我那時氣得打電話質問他媽，跟她說妳兒子有病、是『痟欸』！」席耶娜說。

「妳連他家人都見過了？」我吃了一驚。把真正的家人都搬出來當幌子，這男蟲也是使出渾身解數。

「他媽邊哭邊說：『之前我們把他送去精神病院就醫，哪知道他出來又做這種事……』他繼父把電話接過去，一直向我道歉。」席耶娜苦笑。「連家人都見過了， 沒想到他真的是個『痟欸』，我完全無言了啊。」

感情這一關，打斷手骨顛倒勇

在條通見多了感情風浪，世故女神的外表下仍是一顆少女心。在日式酒店坐檯每天被男人包圍，眼眸一眨、指甲輕輕撩一下，便擦出戀愛的火花。

席耶娜不避諱談自己容易陷入戀愛的體質，直說有肌肉的中年大叔是她的天菜。有一回，她瞧見一名肌肉壯碩、寬面開五官的日本客人與朋友一起進店，一秒墜入情網，立刻對正在聊天的客人說「失陪一下」，和接待的姐妹交換一個「這是我的菜， 妳閃」的眼神，姐妹當然識相地讓賢給她。

席耶娜一屁股坐到壯男身側，當晚聊天不過癮，把對方打包回家吃光光還意猶未盡，席耶娜幫壯男安排了一系列台灣觀光美食行，兩人開始做遠距離的男女朋友。當時壯男正在和日本的太太談離婚，一談談了三年，三年之後，他與席耶娜退回朋友關係。媽媽桑說起這段故事，神情像少女一樣。