常常遇到渣男？條通媽媽桑破解男蟲四大招：假高大上、關鍵精品、占小便宜、情緒勒索

有情場迷途的女孩匿名發問，說自己總是遇到有婦之夫、有正宮女友的男人積極求愛，黃金單身漢反而不敢踰越，到底是怎麼回事？席耶娜答得麻辣：「不是因為妳好美，是妳好上。」

媽媽桑打斷手骨顛倒勇，如何看出誰是有發展潛力的好男人？席耶娜指出，光顧日式酒吧的客人，若不是應酬、慕名來觀光，就是剛剛結束一段感情，想要來尋求一些慰藉。她的必考題是：「你上一段感情是怎麼結束的？」

「動輒批評前任的男人，心胸很狹窄，絕對不會是好對象。」席耶娜說，如果這客人先反省自己，例如「我工作太忙了，沒時間陪伴太太，忽略了她的感受」，代表這男人夠成熟、穩重，即使在酒吧這樣放鬆的場合，都知道交淺言深的分際在哪裡。

那麼，怎樣的客人最容易讓小姐們暈船？

「外表是那個小姐的菜。」席耶娜說。有經濟能力來日式酒吧消費的，通常有一定社經地位與資歷，外型也是濃濃的大叔味；如果客人年輕俊秀，那真是不得了。「簡單來說，就是對方是帥哥。」

條通深處，還有更多紅男綠女杯中故事，席耶娜賣個關子，欲知詳情歡迎一直來店裡坐坐。「跟媽媽桑越熟，就會知道越多小祕密喔。」送客也有餘韻在撩心，人間極樂未必是赤裸裸的乳波臀浪巨屌抽插，而是揭開楊柳堆煙、簾幕無重數之前的心癢難耐。

文／陶曉嫚

本文出自《我拿青春換明天》三采文化出版

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