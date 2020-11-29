低品質的關係，不如高品質的獨處

▲人生最寶貴，也最容易流逝的，便是時間。（圖／Shutterstock）

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人都是怕寂寞的動物，都有社交需求。

小志在一家公司當企畫，他最近對社交這件事感到特別迷惘。

公司裡的同事無論男女，愛八卦、愛湊熱鬧的人不少。小志其實是一個個性偏內斂的人，但還算是個職場新人的他，總是擔心別人說他不合群、沒有團隊觀念，從而影響日後的升職加薪，所以，每次同事們聚在一起閒聊的時候，哪怕他沒興趣參與，也會強迫自己加入他們。

同事們經常相約聚餐或到KTV唱歌，只要叫他一聲，他總會裝作很興奮地說：「我也去，算我一個！」

每次聚會結束後，小志都不曾感到充實，也沒有任何收穫感，反而覺得更加空虛和焦慮。

小志說這種情景在他的工作和生活中，已經成了常態。但很明顯，他並沒有適應它，反而感到越來越疲憊；他的工作也沒有因為他如此積極努力地融入同事們，而變得順利。

上司和同事們該給他批評或臉色的時候，照樣會批評他，從沒有因為他們私底下是一起吃飯、喝酒、唱歌的朋友，而對他有任何寬待。

在生活中，為了能合群，為了擴展自己的人脈圈，很多人都像小志一樣。他們會按照別人的邏輯思維來說話和行事，哪怕自己根本不認同，寧願把自己的事情往後挪，也要優先選擇參與集體活動。

但是，很多人也會慢慢發現，一個不能把事做好的人，就算再會做人，所謂的「高情商」也不過是一場騙局。