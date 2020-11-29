低品質的關係，不如高品質的獨處

▲人生最寶貴，也最容易流逝的，便是時間。（圖／Shutterstock）

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我曾在一篇文章中看過一個故事：為了提高銷售業績，有個銷售員經常陪客戶應酬。某天，在一個飯局上，他遇到了所屬行業的一個大老闆，於是主動過去跟他打招呼並向他敬酒。

那位大老闆打量了銷售員一番，很不屑地問他：「你是誰？我們認識嗎？」

在那一瞬間，空氣似乎都凝結了。銷售員尷尬地把酒一飲而盡，為自己找了一個臺階下：「哎呀，一看您就是貴人事多，把我都給忘了。」說完，便趕緊回到自己的座位上。

相信很多成年人都能體會這個銷售員當時的尷尬。然而，內心有多尷尬，就有多心酸。生活不易，每一行都有每一行的艱辛。每個人都想出人頭地、想結識職場裡的佼佼者，和他們建立一些交情。

但是，真正的交情並不是一包菸、一瓶酒、一個笑臉，還有一堆拍馬屁的話就能建立起來的。

中國作家李小墨在《請停止無效社交》這本書中寫道：「你忙於交際、頻於應付，雞同鴨講的尷尬無處不在。你為了別人的歡笑而奔波，又為了別人的肯定而犧牲自我，你的人生彷彿都不是自己的。其實，你根本不是在社交，而是無謂地蹉跎光陰。」

物以類聚，人以群分。我們要知道，那些沒辦法擠進去的社交場合，就沒必要蹉跎光陰，賠笑臉地硬擠進去。

與其把自己的生命搞得擁擠不堪，倒不如空出時間和真正交心的朋友喝杯茶、一起談天說地，或是找個安靜的角落獨處，讓疲憊的身心得到片刻的休憩。