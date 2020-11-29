低品質的關係，不如高品質的獨處

▲人生最寶貴，也最容易流逝的，便是時間。（圖／Shutterstock）

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人在一生中會認識大約兩萬七千人，可是，這其中除了至親的家人之外，有多少人能讓你無條件地信任，毫無保留地說出心裡話呢？

中國科技公司華為曾拍過一個社會實驗影片，片名叫《你手機裡的常用連絡人有幾個》，這部影片讓人看了之後內心觸動很大。

影片的內容其實很簡單，選了幾位普通的男性，徵得他們的同意後，拍攝前備份了他們的手機通訊錄，然後請他們不要看手機，先猜測一下自己的通訊錄裡大概有多少人。

「一兩百吧？」「兩百多人吧？」「將近三百。」「五百到六百人之間吧？」「很多人吧？」

這是他們的答案。

在他們都猜測完之後，拍攝者在投影機裡公開了他們每一個人的通訊錄。實際上，他們的通訊錄裡都有一千多個連絡人。

接著，拍攝者請他們刪除那些自己不會主動聯繫的人。

他們刪完後，一千多人只剩下了二、三十個人。再接著，拍攝者請他們在剩下的人裡繼續刪除，只保留能說真心話、能保守祕密、不會勾心鬥角的人。

結果，一個通訊錄裡原本有一千一百二十六人，最後只剩下兩人；一個通訊錄裡原本有一千零四十九人，最後只剩下三人；一個通訊錄裡原本有一千一百三十五人，最後也只剩下三人。

實驗完成後，其中一個受訪者自嘲地說：「我活得真的好失敗，原來知心的朋友這麼少。」

其實想一想，這不就是我們每一個人生活的真實寫照嗎？很多時候，你看起來有很多朋友，但其實真正值得交心的朋友，只有那麼一兩個。

真正讓你覺得累的，並不是生活和工作本身，而是那些無用的社交和低品質的關係—它們耗費了你過多的時間、精力、金錢，還有情感。