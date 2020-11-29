低品質的關係，不如高品質的獨處

▲人生最寶貴，也最容易流逝的，便是時間。（圖／Shutterstock）

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現實中不少人總有這樣的認知：多個朋友多一條路，朋友多了路好走，人脈就是「錢脈」。

但是有不少人也會慢慢發現，自己花了這麼多時間去擴大人脈，以維繫很多關係，都沒有因而換來升職加薪，也沒有換到賺大錢的機會，更沒有獲得多少精神上的充實和快樂。

當你真的有困難而且需要幫助的時候，這些所謂的朋友都會像躲瘟疫一樣，恨不得離你遠遠的。

你若盛開，蝴蝶自來；你若稀爛，誰願意多看你一眼？

所謂「多一個朋友多一條路，朋友多了路好走，人脈就是『錢脈』」，這些思想根本就是自欺欺人，自我安慰罷了。

如果你的能力不夠，如果你不夠厲害，認識再多朋友，認識再厲害的人，也不過是你炫耀的資本，並不能為你帶來任何實際的益處。反之，那些明智的人，往往在社交上花的時間很少。

因為他懂得能力是一，人脈是後面的○，自己若沒有獨特的優勢，再多的人脈資源也是形同虛設。

所以，與其花大量時間去維繫那些低品質的關係，不如靜下心來進行高品質的獨處，踏踏實實地提升工作能力，讓自己成為一個值得被託付事情的人。當你有能力為他人帶來益處時，你的社交才會有品質，人脈才是有價值。

人生最寶貴，也最容易流逝的，便是時間。不要把太多人請進你的生命裡，浪費自己的寶貴時間不說，也委屈了自己的心。

學會做一個能夠與自己高品質獨處的人，才更容易感受生活的安寧與喜樂。

文／小姿

本文出自《你值得被理解》圓神出版

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