愛情的最大考驗！五個疫情時代的遠距離關係經營關鍵

新冠病毒(COVID-19)疫情影響全球，台灣案例相對較少，但目前疫情未歇的情況下，也造成許多情侶夫妻分隔兩地。疫情之下的遠距離，事實上比一般的遠距戀有更多痛苦的考量。平常的遠距戀，雙方事先溝通好，就有機會安排相見。但在疫情之下，要面臨入境管理、隔離等問題，甚至是安全性的問題，留在台灣相對安全的考量，有些伴侶因此選擇了維持遠距離。而最令人不安的是，沒有人能預期疫情什麼時候會結束，見面的日子是否因此遙遙無期？

疫情時代的遠距離兩性關係經營，要注意哪些關鍵呢？

1. 非常時期需要更多的體諒：

「選工作」還是「選愛情」？「選團聚」還是「選安全」？在面對不得不的衝突矛盾之中，必須有更多的體諒。不在身邊，並不代表就不愛。相對的，不讓你留在身邊，也不代表就不在乎你。有時候是為了顧慮你的安危，才寧願忍耐遠距離的寂寞。

2. 心理的安全感與安心回報：

無法見面的時候，除了要給予對方足夠的安全感之外，疫情期間也要做好防疫措施並主動回報狀況，讓對方安心。例如減少群聚活動，在群聚的場合配戴口罩，注意自身身體狀況等。即使遠距離，但關懷不打折，才能繼續好好維繫關係。

3. 需要更多時間的親密溝通：

如果原先是近距離相處的伴侶，因為疫情突然被迫造成了遠距離，會有許多不適應。這時候雙方需要更多時間的深度溝通，不只是噓寒問暖而已，或許也可以多溝通在疫情期間被影響的工作及生活，要如何因應面對，對於未來規劃有沒有需要調整和討論的地方？甚至是彼此無法接觸之下，如何維持親密互動？