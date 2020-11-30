▲當你能夠回答這個問題，其實你也解決了在感情裡面大多數的問題。（圖／海苔熊提供）

感情裡面你唯一需要問自己的問題：「你想要怎麼樣的關係？」

這幾年來我已經少接大專院校的演講了，以前總是很自負的以為，講來講去都是差不多的內容，好像沒有什麼新的東西。但是最近又開始嘗試「認識」這一代的大學生，才發現很多時候真的是教學相長。

前幾天我去某一所學校演講，有一個孩子在演講結束之後，問了我一個感情困擾的問題，我一時回答不出來，想了一想，只好跟當年我的老師教我的一樣，回應了一個「看起來好像沒回答，但是卻又好像有回答」的句子。一開始本來很懊悔，覺得自己怎麼會答不出來，但後來想一想，人本來就沒有什麼萬能的，好像不需要太苛責自己。

幾天之後，那個問題的孩子寫訊息給我，跟我說那天最後我給他的那個回應讓他獲益良多，於是我也想要在這裡分享給大家，或許這個關鍵的自我覺察，也會是你感情當中，重要的一個問題。

這個問題就是：你想要怎麼樣的關係？

當你能夠回答這個問題，其實你也解決了在感情裡面大多數的問題。從要跟誰在一起、在一起之後要怎麼溝通、溝通面臨瓶頸的時候要怎麼辦、無法分手怎麼辦、分開以後放不下怎麼辦，這些都可以用這句話來做一個自我檢討。雖然說大道尤簡，可是我在猜想，或許一個這麼大的問題回答起來會有點困難，所以我把它切成幾個細的問題讓大家比較能夠想像和討論。如果你能夠回答下面5個問題，或許你也很確定自己要的是什麼了。