▲當你能夠回答這個問題，其實你也解決了在感情裡面大多數的問題。（圖／海苔熊提供）

感情裡面你唯一需要問自己的問題：「你想要怎麼樣的關係？」

你想要怎麼樣的關係？

以下這幾個問題，如果目前你是單身的狀態，可以把它寫下來，做為自己尋找對象、了解自我和探索關係的重要指標；如果你目前有一個或者是多個正在交往的伴侶，也可以做為你跟對方溝通和討論時的話題。

1.親密：你希望一個星期見面幾次？聊天幾次？每次多長的時間？或者是說，你期待的互動方式是什麼？如果你是重質不重量的人，對你來說「有品質的溝通」是什麼呢？

2.獨立：你願意給予對方多少空間？同樣的，你希望對方給自己多少空間？對你來說什麼叫做「有空間」？

3.信任：什麼事情會讓你有嫉妒的感覺？面對嫉妒的時候，你希望對方能夠做些什麼事情讓你覺得比較舒服？當你有嫉妒的情緒，你會表現出什麼樣的行為？你希望這段關係當中，有百分之多少的嫉妒？（最後這個是很有趣的問題，我很少聽到有人會說嫉妒是0%的，似乎在一段重要的關係當中，多多少少都會出現這些情緒）

4.人數：你想要的是一對一的關係還是開放多元的關係？你希望自己有一個主要的伴侶，有幾個親密的朋友或者是炮友，或是忠誠跟專一對你來講是最重要的事情？

5.未來：想像你的歲數比現在多個五歲，你希望五年之後你的關係型態是長什麼樣子？你和他之間典型的一天長什麼樣子？你期待兩個人之間擁有的未來，裡面有什麼重要的東西是可以彼此分享？