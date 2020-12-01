談戀愛最怕遇到付款問題，兩個人濃情密意的時刻，碰上錢總是傷感情，但只要是有談過戀愛的人就曉得，戀愛約會的花費很兇，兩個人周末約會看場電影、吃飯，旅遊過夜等等，都是不小的開銷。最近社團內討論很猛烈的，就是有個網友說和男友交往五年，期間不論是看電影、吃飯甚至喝奶茶都是AA制，男友從來沒有送過禮物，她覺得男生小氣過了頭，於是提了分手，沒想到對方崩潰嗆她「別怪我媽不客氣，我會告訴媽媽的！」讓她非常傻眼。

其實，兩個人交往AA制和互相請客的方式，是一種默契，如果配合得好，不會影響到感情，兩個人有共識就好，如果都是一般上班族，薪水也不是很多，都由同一個人請客也不是很好，但有時候算得太清楚也會傷到感情，看電影和吃飯餐費比較多AA制是沒有問題的，但偶爾一杯奶茶才幾十元，連這種也要AA制，是有點太過了！

很多女生其實並不在意男生有沒有錢，然而有沒有錢，和小氣是兩碼事。交往的時候，可以從男生的一些態度看出，這個男生的價值觀以及可否長久的走下去！

有個朋友就遇過感情渣男，明明收入並不差，月入超過十萬，總是喜歡講自己買什麼買什麼，又刷卡幾萬買了什麼東西，可偏偏出門約會吃飯就是忘記帶錢，只要是吃飯或是約會場合，總是變成女生付錢，而男生總是裝沒事！

朋友安慰自己想說，男生可能真的忘記帶錢了，但某次看到男友的曖昧簡訊這才發現渣男裝大方，把錢拿去包養傳播妹，看她好欺負薪水又不低，所以總是讓她付錢，朋友發現後馬上分手，氣憤的告訴我這個渣男之後總會跌跤的！