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淘心話讀心讀你

喝奶茶也要AA制？如果妳的男友小氣過了頭就放生吧！

▲透過這幾點，檢測一下你現在的婚姻狀況！（圖／Shutterstock）
文 : 張辰瑜（薇薇）

談戀愛最怕遇到付款問題，兩個人濃情密意的時刻，碰上錢總是傷感情，但只要是有談過戀愛的人就曉得，戀愛約會的花費很兇，兩個人周末約會看場電影、吃飯，旅遊過夜等等，都是不小的開銷。最近社團內討論很猛烈的，就是有個網友說和男友交往五年，期間不論是看電影、吃飯甚至喝奶茶都是AA制，男友從來沒有送過禮物，她覺得男生小氣過了頭，於是提了分手，沒想到對方崩潰嗆她「別怪我媽不客氣，我會告訴媽媽的！」讓她非常傻眼。

其實，兩個人交往AA制和互相請客的方式，是一種默契，如果配合得好，不會影響到感情，兩個人有共識就好，如果都是一般上班族，薪水也不是很多，都由同一個人請客也不是很好，但有時候算得太清楚也會傷到感情，看電影和吃飯餐費比較多AA制是沒有問題的，但偶爾一杯奶茶才幾十元，連這種也要AA制，是有點太過了！

很多女生其實並不在意男生有沒有錢，然而有沒有錢，和小氣是兩碼事。交往的時候，可以從男生的一些態度看出，這個男生的價值觀以及可否長久的走下去！

有個朋友就遇過感情渣男，明明收入並不差，月入超過十萬，總是喜歡講自己買什麼買什麼，又刷卡幾萬買了什麼東西，可偏偏出門約會吃飯就是忘記帶錢，只要是吃飯或是約會場合，總是變成女生付錢，而男生總是裝沒事！

朋友安慰自己想說，男生可能真的忘記帶錢了，但某次看到男友的曖昧簡訊這才發現渣男裝大方，把錢拿去包養傳播妹，看她好欺負薪水又不低，所以總是讓她付錢，朋友發現後馬上分手，氣憤的告訴我這個渣男之後總會跌跤的！

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Tags : AA制付錢小氣愛情金錢觀

張辰瑜（薇薇）
  知名美女作家、左手寫兩性、右手寫理財，畢業即創辦公司累積到現在13年時間 部落格累積突破億萬人氣，臉書粉絲團近五十萬追蹤人次，Instagram近四十萬追蹤人次，曾受邀各大媒體專訪，兩性愛情、美容瘦身、親子教養、投資理財等等，皆為她的經營領域。 曾獲全球華文部落格大獎（二○○九年）、中時年度十大部落客與雅虎年度十大部落客（二○一一年）、年度十大財經類最佳銷售著作《最會賺錢的窮人》（二○一一年）。目前持續主持各社群媒體，與讀者交流、互動，亦持續為相關機構擔任專題講師。   出版著作∣《分手沒有想像中的痛》《薇薇教你輕鬆變正妹》《愛情練習題》《東京一緒に》《最會賺錢的窮人》《女人的61道陷阱題》 音樂單曲∣《單身練習》《動動》 媒體專訪∣東森、非凡、超視、華視、台視、中天電視、TVBS、民視、壹電視等 雜誌專訪∣《FHM男人幫》、《SMART智富月刊》、《時報周刊》、《快樂工作人》等   Blog：weiisly.pixnet.net/blog FB_薇薇weiisly／IG_weiisly888