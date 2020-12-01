喝奶茶也要AA制？如果妳的男友小氣過了頭就放生吧！

其實並不是覺得男生吃飯一定就要付錢，即使各付各的也可以，但如果總是裝沒事讓女生付錢，這類型的男生真的可以放生了！或是為了小錢在那邊計較，如果是一大筆錢就算了，才十元二十元都要討回來的男生，真的會讓人很受不了！

花錢的觀念和方式決定一個人的大器與否，平常該省是要省，但如果是該花的錢也計較半天，真的會讓女人覺得這個男人很不爽快。

後來，朋友和我說之後談戀愛，她都選擇不一定很有錢，但願意和情人分享的男人。要知道選擇一個擁有十萬，卻不給你半毛錢的男人，還不如選擇只有三千元，卻願意給妳全部的男人！

花錢隨時要小心翼翼，計較東計較西真的會讓人很不愉快，花多少本來就是看每個人的能力不同，千萬別選擇只肯對自己大方，對身邊人小氣的情人，或是愛到處借錢，明明沒錢還喜歡打腫臉充胖子的男人，這幾種類型的男人，真的要停看聽阿！

對妳來說一開始熱戀的怦然心動，久了都會被這些小氣和計較磨損到絲毫不剩，要知道當男人喜歡一個女人的時候，他就會表現出風度！當這個男人很沒有風度時，表示這段感情和他的金錢觀相比有天壤之別！

兩個人交往，談錢當然會傷感情，但是如果不談如何付款和相處也會傷感情，兩個人如果還沒有建立一定的花費模式，就很容易產生誤會，那麼不如打開天窗說亮話，彼此知道如何相處、如何AA制也是一種方式喔！

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