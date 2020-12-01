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淘心話讀心讀你

喝奶茶也要AA制？如果妳的男友小氣過了頭就放生吧！

▲透過這幾點，檢測一下你現在的婚姻狀況！（圖／Shutterstock）
文 : 張辰瑜（薇薇）

其實並不是覺得男生吃飯一定就要付錢，即使各付各的也可以，但如果總是裝沒事讓女生付錢，這類型的男生真的可以放生了！或是為了小錢在那邊計較，如果是一大筆錢就算了，才十元二十元都要討回來的男生，真的會讓人很受不了！

花錢的觀念和方式決定一個人的大器與否，平常該省是要省，但如果是該花的錢也計較半天，真的會讓女人覺得這個男人很不爽快。

後來，朋友和我說之後談戀愛，她都選擇不一定很有錢，但願意和情人分享的男人。要知道選擇一個擁有十萬，卻不給你半毛錢的男人，還不如選擇只有三千元，卻願意給妳全部的男人！

花錢隨時要小心翼翼，計較東計較西真的會讓人很不愉快，花多少本來就是看每個人的能力不同，千萬別選擇只肯對自己大方，對身邊人小氣的情人，或是愛到處借錢，明明沒錢還喜歡打腫臉充胖子的男人，這幾種類型的男人，真的要停看聽阿！

對妳來說一開始熱戀的怦然心動，久了都會被這些小氣和計較磨損到絲毫不剩，要知道當男人喜歡一個女人的時候，他就會表現出風度！當這個男人很沒有風度時，表示這段感情和他的金錢觀相比有天壤之別！

兩個人交往，談錢當然會傷感情，但是如果不談如何付款和相處也會傷感情，兩個人如果還沒有建立一定的花費模式，就很容易產生誤會，那麼不如打開天窗說亮話，彼此知道如何相處、如何AA制也是一種方式喔！

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Tags : AA制付錢小氣愛情金錢觀

張辰瑜（薇薇）
  知名美女作家、左手寫兩性、右手寫理財，畢業即創辦公司累積到現在13年時間 部落格累積突破億萬人氣，臉書粉絲團近五十萬追蹤人次，Instagram近四十萬追蹤人次，曾受邀各大媒體專訪，兩性愛情、美容瘦身、親子教養、投資理財等等，皆為她的經營領域。 曾獲全球華文部落格大獎（二○○九年）、中時年度十大部落客與雅虎年度十大部落客（二○一一年）、年度十大財經類最佳銷售著作《最會賺錢的窮人》（二○一一年）。目前持續主持各社群媒體，與讀者交流、互動，亦持續為相關機構擔任專題講師。   出版著作∣《分手沒有想像中的痛》《薇薇教你輕鬆變正妹》《愛情練習題》《東京一緒に》《最會賺錢的窮人》《女人的61道陷阱題》 音樂單曲∣《單身練習》《動動》 媒體專訪∣東森、非凡、超視、華視、台視、中天電視、TVBS、民視、壹電視等 雜誌專訪∣《FHM男人幫》、《SMART智富月刊》、《時報周刊》、《快樂工作人》等   Blog：weiisly.pixnet.net/blog FB_薇薇weiisly／IG_weiisly888