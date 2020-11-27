▲總是為了感情和另一半道歉，但你真的知道自己錯在哪嗎？（圖／shutterstock）

總是為了感情和另一半道歉，但你真的知道自己錯在哪嗎？

「對不起有用的話，要警察幹嘛？」

有一陣子這句話很紅，畢竟說中了很多人的心聲，當別人辜負或欺負你之後，隨意一句道歉就想泯恩仇時，我們都會這樣想，然後對方就會說：「我都已經道歉了，不然你想怎樣？」

很多時候我們都不明白，對方為什麼連道歉都這麼沒有誠意？尤其是在愛情裡，如果對方當真已經不愛你了，為什麼不乾脆趁機提分手，而是要反覆道歉挽回？而如果對方還很在意這份感情，又為什麼連好好說聲抱歉都心不甘情不願？

我想有一種原因是，對方覺得，他如果認真道歉就虧了──沒錯，在犯錯的人心裡，其實都覺得事情會變成這樣子，並不是他一個人的責任，既然兩個人都有錯，只有他道歉，不是虧了是什麼？

比如說，忘記各個紀念日、毫無準備、談戀愛跟老夫老妻一樣的人，心裡可能會想，為什麼安排節目是他的責任？喜歡變化、喜歡驚喜的人是你，他無償配合演出已經夠虧本，為什麼連寫劇本都是他的責任？

比如說，背著你跟前任保持聯絡的人，心裡可能會想，難道你不喜歡的事，他就全都不能做嗎？可是他不喜歡的事，你還不是做的嚇嚇叫？

比如說，經常跟其他人搞曖昧的人，心裡可能會想，跟你聊天就是沒火花、沒激情啊，為什麼你老是抱怨東抱怨西，要不然就是碎碎念，都不能開開心心好好聊天嗎？

我的意思是，犯錯的人心裡往往對當下的感情狀態是有不滿的，當然這不是犯錯的理由，可是，在這種情況下要他們真誠的道歉，無疑是要他們做出一個保證，那就是：他必須接受目前的狀態，也就是說，得下修自己對感情的要求和標準。

而這才是他們無法做出有誠意的道歉的原因，那些敷衍的對不起，其實是在說：我對你是有感情的，但是，我對現狀不滿意。

或許有人會想，想要改變現狀，不就是兩個人好好的溝通磨合嗎？可是，很多現狀是無法改變的，比如說，有些男人喜歡乖乖型的害羞女生，那麼無論怎麼磨合，女友都不可能做到陪他玩的很瘋，又比如說，有些女生就是喜歡幽默風趣、談笑風生的類型，那妳總不可能要求，另一半的幽默開關在遇到適齡女子時自動關閉吧？