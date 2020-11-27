總是為了感情和另一半道歉，但你真的知道自己錯在哪嗎？

很多令人不滿的現狀，其實是不可改變的。有次我看了一本鬼怪小說，裡頭有一對相愛的夫妻，原本兩個人都是有夢想、有才華的知識份子，但在早年匱乏的經濟條件下，是無法支持兩個人都去追求理想的，於是女主角變成了平凡的家庭主婦，跟左鄰右舍的大媽學習自己養雞種菜，省下錢來支持丈夫求學，然而丈夫卻開始嫌棄她不思上進，最後就出軌了，而女主角在苦求丈夫回頭失敗後，謀殺了丈夫，而自己穿著紅衣自殺了。

之後女主角變成了凶狠的厲鬼，而道士要渡化她時，必須要解開她的心結，完成她的願望，當時我就在想，她的願望是什麼呢？是希望丈夫不曾出軌嗎？是希望自己再苦也不要放棄學業嗎？結果她希望的是，在她哀求丈夫回頭時，丈夫能意識到自己的錯誤。

一開始我很不解，希望丈夫從未出軌不是更好嗎？為什麼她的願望是希望丈夫出軌後回頭？可是看到後來我才明白，因為他們的夫妻關係，其實和一開始時希望的夫唱婦隨是不同的，而丈夫勢必要經歷「和預期不同」的不滿、然後體會到雖然和預期的不同，但現況也不失為另一種幸福，才能長久的走下去。

我想，戀愛談到後來，往往跟我們當初預計的不同，人生就像是一間經常送錯菜的餐廳，你拿它一點辦法也沒有。在那個當下，挫折和失望會使我們非要弄出一個對錯來，但時間拉遠來看，你終究會發覺，比起對和錯，消費體驗更重要。

而我們需要的，並不是對方的歉意，是一起面對事實、重整一切的誠意吧。

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