▲當妳軟弱的時候請看看給妳的這七個自我對話，勇敢放生他吧！（圖／Shutterstock）

遇到渣男離不開？教妳放生他的七個自我對話

我常常遇到讀者詢問的問題之一就是如何離開一個人，我也發現有些姊妹是明明知道交往對象是渣男，卻一再自欺欺人或找了許多理由去原諒對方，最後耽誤了自己青春，甚至連人生都賠上了。沒有什麼離不開的，當妳軟弱的時候請看看我給妳的這七個自我對話，勇敢放生他吧！

告訴自己的第一句話：「如果一個男人給我的痛苦多過於快樂，留著他有何用？」

愛情，一定有甜蜜快樂的時候。但當愛情裡面開始加入謊言、背叛、冷暴力、衝突、傷害等，再甜蜜的愛也變成苦澀。

告訴自己的第二句話：「不要妄想我能改變他，我不是神，我的愛沒有那麼偉大。」

愛的能量的確很大，但卻難以教化內心腐敗的渣男產生好的變化，不夠堅強就別妄想自己多厲害能成為別人的救世主。

告訴自己的第三句話：「如果我不能夠成為他的第一、他的唯一，我又何苦被他拖著下地獄？」

一個渣男能給我的愛就是渣渣，趴在地上舔食他分剩的渣，有多麽不堪？明明往前走就可以尋找下一個美景，何苦困於腳下的地獄？

告訴自己的第四句話：「我們無法為民除害，至少也要讓他知道不是每次對別人的傷害都能被原諒。」

當「原諒」不會帶來「真心悔改」，我的原諒就變成縱容，甚至變成更多女人的受害。不要當個寵壞男人的女人，最好的做法就是狠心離開。