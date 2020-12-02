遇到渣男離不開？教妳放生他的七個自我對話

▲當妳軟弱的時候請看看給妳的這七個自我對話，勇敢放生他吧！（圖／Shutterstock）

告訴自己的第五句話：「不必留戀曾經的美好，如果他不懂得珍惜，再美好也回不去了。我值得更美好的愛！」

就算曾經很美好，但內容已經變了質。不必留戀過去，或期待能夠回到過去。我是優秀美好的，我值得更美好的愛。

告訴自己的第六句話：「與其不甘心不放手，不如停損之後還有能力賺到更多的幸福快樂！」

這就是該徹底丟掉的賭徒心態。賭徒因為不甘心已投入太多資本，一心想著下一把就能翻盤，但逆轉勝的奇蹟幾乎很少發生，多數賭徒賠光了老本，賠掉了人生。

告訴自己的第七句話：「愛情不是人生的全部，少浪費時間在不對的人身上，我就有更多時間花費在值得的人事物上面。」

與其花時間耗體力在哭泣、生氣、爭吵等負面情緒，不如儘早斷開連結。就算沒有愛情，人生仍有許多可探索之處，也有更多人事物比渣男更值得付出。

艾姬有許多讀者因為看了我的文章而得到勇氣和能量，毅然決然離開不適合的伴侶對象，後來獲得更自在的未來或是下一個幸福，也將最後的喜悅和我分享。因此，請試著多和自己對話吧！希望以上這七句話，能夠讓妳做出對的選擇，放生渣男後，人生還有很多路可以走。

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姬-情癒撩慾系作家

和艾姬說說話

Line ID : @agilove

加入我的TG頻道: https://t.me/agilove