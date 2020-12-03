想離開卻無法離開，如何脫離家人的情緒勒索 讀者私訊說，我好想離開，但我放不下我的家人，而我的家人也放不下我，但現在的我過得很痛苦，片刻也不想待在這樣的環境，我每天都不知道該怎麼活下去，不知道這樣的日子，幾時才能結束？而我也無法幫她從家人的情緒勒索中逃離。 事實上，在亞洲的社會裡面，常常「孝順」兩個字變成了一種束縛，成長的過程中我們都在完成長輩的期望，考個好學系、賺大錢、買房子、結婚生子，甚至還需要負擔整個家計。 不能質疑父母，不能頂嘴長輩，不能自作主張，這樣會招來非議，若不按照社會價值觀的意見走，就會得到「不孝」的罵名。

於是硬著頭皮去考了公務人員，硬著頭皮嫁給一個自己不喜歡的男人，硬著頭皮待在一間親戚家開的公司，硬著頭皮就過完了這一生？

過著自己都厭惡的一生，難道就是孝順

我跟他說，這根本不是你想要過的人生，也明白你喜歡跟別人給你的完全不一樣。

從小到大，教育告訴我們要尊重長輩，但成長的過程中變成了啞巴，忘記怎麼憤怒，如何反駁，只會默默的接受，卻討厭每次妥協下的自己，就像是關在籠子裡面的鳥，天空在框架外，你的人生限制在框架內，飛不出去，就是一輩子，未來，那不關你的事。

其實，你不用這麼悲觀。因為曾經我也是如此悲觀，你不為自己選擇，就等於放棄了選擇