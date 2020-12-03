過著自己都厭惡的一生，難道就是孝順

曾經我不敢告訴父母我要去打工度假，我就連第一次自助旅行也是瞞著父母出門，我不敢跟她們說在國外發生的事情，就怕她們一個擔心，所有夢想都要歸零。

哪有一個父母不把孩兒當寶貝，但保護得越多，孩子有一天真的會忘記自己有雙翅膀，也忘記自己有夢想，也忘記思考跟反駁，更忘記每個人都是獨立，不是某些人的依附。帶著決心離開，不是沒有擔心，親人關，往往最難過。



關關難過，關關還是要過。遠方的我，終於得到了自由，終於不用朝九晚五，終於不用聽到長輩碎碎念，終於不用每天聽父母三餐念，終於我擁有了完全的自己。

我明白這自由，得來不易。學習從遠方跟他們重新建立關係，打破框架再開始。我知道彼此都在適應失去對方的生活，但是失去後，也才明白思念的珍貴。他們不再阻攔，我也不再害怕，

因為給父母跟子女最好的禮物就是放手。

不要把家人當作藉口，你又不是不回來

當然，許多人會說你不需要奉養父母才能這樣說，但是「奉養父母」也只是其中一個藉口。

旅途中我遇見了許多旅人，包括香港的KELLY等等，她們一樣旅行，環遊世界，但同時每個月都拿錢回家。不能在香港賺錢，她去英國打工度假兩年，兩年的時間她認真賺了旅費跟家用費用，只為了完成自己心中旅行的夢。

另外，太多人把別人的名言當藉口，所以無法離開，說真的，離開就這麼難嗎？其實你根本不想出走，但是不出走沒有關係，不要把別人離開都當作逃避，不要把別人出走都當作享受，不要把別人遠行都當做好命。那也都只是人生中的一個選擇，

最怕你做的選擇根本打從心裡就覺得委屈，負責了別人的一生，卻忘了自己也有自己的人生。孝順不是只有表面上金錢的孝順，言語上的孝順，更應該從「愛」這個字著手，真正愛一個人，不該委屈求全。

雪兒新書《自己，才是旅程的終點》三采出版

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