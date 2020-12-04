「齣頭很多」，也是一種天分

▲台語裡有一個形容詞「齣頭誠濟」，意指一個人花樣很多，常搞些有的沒的。（圖／Shutterstock）

總之一切既視感相當重。派對當天，她特地借了場地，掛上彩帶氣球裝飾，叫上整桌外燴點心，並且為賓客們準備了相當可愛的糖果做為伴手禮。

最用心的是，她還規劃了數個小遊戲，讓賓客可以減少尷尬、用比較自然的方式互動，而且遊戲內容完全沒有偏離派對主軸。

這場派對她邀來好幾位已經當媽媽的朋友，現場好幾個小孩被輪著抱來抱去，還有好幾隻小狗，全場未婚未生的男女情不自禁都變得慈眉善目，儼然就是一幅天倫之樂圖。

容易尷尬的我，終究不習慣跟所有人打成一片。但偷偷注意到，現場玩得最high的，幾乎都是當媽的人。也許是因為有朋友一起看著孩子，那些媽媽們開心大笑、噴垃圾話，就像我們都還年少輕狂。

突然意識到，好像是到了近幾年才看到自己的媽媽這樣放鬆笑鬧。過去她總習慣眉頭深鎖，忙於賺錢忙於維持生活規律忙於盡一切該盡的責任，卻很少花心力讓自己快樂。

派對尾聲，終於到了揭曉嬰兒性別一刻。朋友推出特別訂製的翻糖蛋糕，一切開便滾落大量綠色小圓糖，意味著嬰兒性別。大夥發出驚呼，紛紛大喊「怎麼可能！」、「我要乾女兒啦！」、「你看！我就說是男的！」

認識她這多年，我發現原來「齣頭很多」是一種天分，是一種被生活拖磨久了便容易忘掉的找樂子的技能。它可能沒有任何實際東西會留下來，但是在某個特定時空，能讓很多人暫時拋開煩惱，盡情歡笑一場。

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