寧可做好自己，也不要小心翼翼地為別人而活

▲練習做自己，並不是要你跟外界隔離，而是學習在心中清出一個空間，把自己好好地放進去，活出你也會更喜歡的那個自己。（圖／Shutterstock）

雖然，這世界有太多時候不允許我們做自己，

面具隨時要戴上，心情不時要隱藏，

但人生走愈久愈發現，

除了依靠知心的朋友、在乎的家人，

生命的重量還是要由自己去承擔。

練習做自己，並不是要你跟外界隔離，

而是學習在心中清出一個空間，

把自己好好地放進去，

活出你也會更喜歡的那個自己。

「我希望做自己想做的事，但如果最大的阻力來自家人，我還應該堅持『做自己』嗎？」某場應邀出席的演講中，一位聽眾提問。

「做自己」一詞在近幾年經常被提起，不時在報章媒體上看到以此作主題的討論，我自己對這類題材也有不少共鳴。能夠引起討論，即表示有人贊同也有人困惑，有些困惑者是從自私的角度來解讀「做自己」，甚至批判，認為做自己不過是個推諉責任的藉口。如果每個人都任意做自己，誰來負責做那些沒人想做的事，誰來犧牲？

我的想法是，只要不刻意傷害人，每個人都應該學習做自己。這跟負不負責沒有關係，就算有關係，也是對自己真正的負責。

看待人與人之間的關係，我自己有個責任圈的概念，是某次讀心理學家羅賓．鄧巴的社交理論時獲得的啟發。責任圈是個同心圓，只有中心是一點，其他往外一圈再一圈就是我們的人際關係。要說明責任圈的概念需要從這裡開始：我認為世界上只有兩個人，一個是自己，一個是別人。

自己，顧名思義就是你自己，完全的自己。而別人，是你以外的人，伴侶、小孩、父母都是以外的人，其他沒有血親關係的人當然也是。「別人」可以有很多，但「自己」永遠只有一個。

強調一下，所謂以外的人，跟中文習慣用來區分敵我的「外人」不同；以外，是除了自己以外。責任圈是個同心圓，既然是同心圓當然只有一個中心點，那個點就是我們自己。由點向外擴散是一圈又一圈的圓，是你一層又一層的人際關係，愈靠近中心的圓圈跟你的關係愈密切，也可以說愈糾結。

每一層的關係並不是永遠固定，會隨著人生階段而不同。比如小時候最靠近自己的第一圈是父母。結婚後有些人的第一圈變成是伴侶，父母退居第二圈。第一圈也有可能在後來被小孩取代。在整個人生當中，他們既圍繞著你，你也被他們包圍著，端看你從什麼角度來衡量。

這世界只有兩個人，自己以及別人。因為你是自己人生唯一的中心點，所以你必須先對自己的人生負責，接下來才可以為別人的人生負責。無論你是有義務負責，還是有能力負責。