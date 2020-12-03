寧可做好自己，也不要小心翼翼地為別人而活

▲練習做自己，並不是要你跟外界隔離，而是學習在心中清出一個空間，把自己好好地放進去，活出你也會更喜歡的那個自己。（圖／Shutterstock）

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設想一個情況：一對父母帶小孩到遊樂園，經過一輛冰淇淋餐車，小孩吵著要吃冰淇淋，父母一看價目表：「一球五十元，三球九十九元。」索性就買了三球給小孩。小孩非常興奮，冰淇淋剛到手還沒拿穩就開始咬，才吃沒幾口，冰淇淋就掉落在地上變成泥狀癱軟在腳邊，小孩手上只剩下空的甜筒而已。

你在一旁目睹了整個經過，你認為誰對誰錯？是父母不應該買三球冰淇淋給小孩，還是小孩應該小心點吃冰淇淋？

我認為，都有錯。父母應該知道小孩手不夠穩，不該只顧著價錢划算就買了三球，把拿好冰淇淋的責任交給小孩。而小孩，不能因為看到三球冰淇淋太開心，就不管自己拿不拿得穩，只想著可以吃到冰淇淋。

當然，小孩還小，並不知道能控制的範圍在哪裡，小孩需要學習才知道自己能夠承擔的責任有多少。然而，很多大人也不知道，自己在生活中能承擔的責任範圍在哪裡，無形中接受太多別人給的責任，卻從沒想過那些責任自己是否能夠承擔，或是願意承擔。

反過來說，我們也會在不確定對方能否負擔的情況下，就要求對方把責任承擔下來。也許是以家庭為名，也許是以孝順為名，也許是以關愛為名，也許是以社會上男女該扮演的角色為名。

這就是人際責任圈中重要的部分。我們無法控制別人怎麼看自己，因此我們必須了解自己能夠承擔哪些責任，不論是你給自己的，或是別人給你的。我們要嘗試在情緒上做個獨立的人，因為處在世上每個人都有自己的課題，唯有獨立才可能分離，有了分離才會對自己負責。

好比伴侶關係，因為覺得自己為了家比另一半付出的更多，而默認對方應該要多體諒自己的犧牲。但其實兩人都應該要認知到自己該承擔的角色，在心態上獨立去面對自己的課題，毫無保留地承擔那份責任，才不會在情緒上糾結，也會更感謝另一半的付出。