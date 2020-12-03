寧可做好自己，也不要小心翼翼地為別人而活

▲練習做自己，並不是要你跟外界隔離，而是學習在心中清出一個空間，把自己好好地放進去，活出你也會更喜歡的那個自己。（圖／Shutterstock）

朋友之間也是，有時候因為相處久了，對方若是做出不一樣的行為，就想把對方拉回自己熟悉的舒適圈裡，僵持起來反而傷害彼此。若是能獨立處理自己的課題，就會發現彼此的生命是可以因為在一起而有深度，也可以因為放手而有了廣度。

關鍵在於，接受關係了就要為此負責，因為那是自己的選擇，是你的人生。無論你身邊圍繞多少該在乎的人，他們對你有多少期待，你又對他們有多少期待，你的人生，你的快樂或痛苦，你的今天或明天，完完全全是自己的，沒有人可以、應該代替你來負責。

一旦我們理解，無論如何自己都是處在責任圈唯一的中心點，你看待別人和自己的責任才不會有模糊的空間。你想要的是什麼？你能承擔的責任有哪些？別人期待你承擔的責任又是什麼？你應該承擔嗎？你有理由不承擔嗎？

在這反反覆覆自我問答之間，為的是釐清自己的責任，分辨自己的選擇，為的是當你承擔責任時，將不再用負面的角度來看待犧牲這件事。否則，你今天無奈扛下一個責任，也只是埋下情緒的未爆彈，直到某天踩到而粉身碎骨。

這就是每個人都應該「做自己」的原因。那是為了真正地認識自己，而不是為了逃避責任，是確保自己一旦承擔，就應該要對自己選擇的人生負責，也對需要你照顧的人負責。

前提是，你要先把自己照顧好，才有能力去照顧其他人。

如同劇作家與詩人歌德寫的這句：「我愛你，與你無關。」我們都應該在每一段關係中做個完整的自己，有獨立的能力看待彼此的關係，明白自己給予對方的好，是一種心甘情願；明白對方給予自己的好，並不是需要償還的債務，讓彼此都能自在地關心彼此。

文/艾爾文

本文出自《在不完美的生活裡，找到完整的自己》三采文化出版

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