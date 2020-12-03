蔡侑霖專欄／「沒感覺就直說，你就是不想當壞人提分手！」30歲前，提早認清消耗你人生的陌生人！

說到我的一位好友Rita，她在某電商擔任小編工作，日常對所有流行資訊都能相當快的接收外，就連她私底下用什麼app社交、比價購物CP值好壞，就連修圖軟體的推薦，她都有自己獨到的見解與看法。她這一點的特長，讓身邊所有朋友，有任何「追流行」上的疑問，第一時間都找她指點迷津。也可能因為這樣的態度，養成她「來得快，去得也快」、「喜新厭舊，不喜歡就拉倒！」速食般慣性追求新鮮刺激的動力，比一般同齡的女孩子更來的直接，更加喜形於色。

這幾年Rita所認識的男朋友，大多數都在交友軟體上認識，通常不到一個月時間，都可以清楚看見照片上親密互動的男伴，沒有一個是舊面孔，全些是帥氣陽光且為之一亮的小鮮肉。有趣地，這些人的認識都是在手機軟體上，喜歡往右滑，不喜歡就直接向左刪去，目睹「一眼瞬間」的第一印象。這樣方式找穩定的另一半，很幽默也很諷刺，全憑感覺蓋棺定論，沒有任何轉圜餘地

如此短暫壽命的戀情，這樣好嗎？難道雙方都沒有想要調整，努力試試認真一起走下去…？

當我認真問著她，她倒是回答：「我還年輕，長得也不差，人生不就是要活在當下，若找一個不開心的人陪伴，多苦悶啊！」Rita的理論經過認真思考，似乎也沒有反駁的空間，人生把握現狀，不做後悔的事，的確是多數現代人談感情類似相同的觀念。

之後急忙補充：「太害怕受傷了，於是學會保護自己；太擔心自己不是對方唯一摯愛，於是更要懂得快刀斬亂馬，免得藕斷絲連。不愛、不適合，大不了就分手！不然呢？留在身旁做什麼。當個壞人沒有不好，只是容易被人討厭、被貼上無情；其實，也只是比誰明白，自己合適些什麼，沒辦法屈就自己！但現在，我不願意當壞人，我習慣享受就好，反正還年輕啊！」Rita義正辭嚴道出這番理論。

把這話說得非常感概，倒也是部份的實際經歷，用直接粗暴的方式解讀所有。這類心情寫照，都可以順理成章、感觸分享，間接反映「很多事情玩玩就好，認真，感情上就是最大輸家！」

誰才是真正的原罪？受害者？

但，在我解讀下來，這只不過是不負責在兩人感情關係的說詞，說白了，就是「渣」，何況還不分男女！

許多在感情裡不怎麼想負責的人，過去可能有被傷害的經驗，經由時間的演化卻沒有反省，短時間又再次內銜另一段關係，打著「活在當下、該重新開始」掛在嘴邊做為人生至理名言，乍聽之下沒什麼錯誤，但經由反覆思考，才猛然發現漏洞百出；相處上，前後表裡不一、口是心非，只要不如他意，便會老生常談、說三道四，由原告轉為被告，呈現「最無辜、高級委屈的被害者」；同時，你或許會產生內疚，這與當初你所認識的他似乎不太像，甚至極大落差，你便懷疑自己是不是如同對方所提到「是自己的問題，所以導致….」、「一定是自己做得不夠好又不夠多，對方才冷淡….」。

換句話說，有一方不是這麼認真想往前，另一方卻努力拉著直奔衝跑，兩個人在沒有任何交集、說好的目的地停下，最後也淪為一拍鳥獸散的結局。認真的人，獲得至上的難過與傷害，不認真的人卻雲淡風輕、笑笑空談這段「理直氣壯」無緣的經歷。