蔡侑霖專欄／「沒感覺就直說，你就是不想當壞人提分手！」30歲前，提早認清消耗你人生的陌生人！

想要有好戀情，不要有「渣」干擾

過度期待網路交友會帶給你遇到對的人，久而久之除了只是傷痕累累，換來的經驗可能都是「心神不寧、若有似無」。軟體交友至多稱得上是一種媒介，兩人情感交流與來往，還是得從頭開始、共同興趣去共鳴生活，再由生活延伸彼此互動的價值觀。當然，前提是雙方都得認真有未來性發展，而不是貌合神離、心口不一。

當自己投入了令自己屢次受傷，幾件事情是自身要自律做好做滿——

1.經營好社群，而不是交友軟體：所謂「花若自開，蝴蝶自來」！不必花太多時間在交友軟體上，更別因為陌生人的一句話、一個邀約、一個虛無的承諾，身陷莫名帶來的患得患失、神魂顛倒。與其投資花時間在交友軟體上，還不如經營好個人社群，好好分享寫作旅行、美食、健身、生活觀…來得更有意義。

2.兩人合不合適，那就多次確認：對這個人再有好感及欣賞，都要保持一定的距離感，多點觀察及用心確認，再投入情感、關係確認，雙方有共識過的來往，可以減少遇到「渣」的可能性。

3.自作多情往往是最大輸家：許多人容易被陌生人牽著鼻子走，尤其是等待對方電話、早晚安暖心問候，只要對方不再說了，不再做了，自己的生活感覺全都亂了節奏，整個人生活重心失衡不知為誰而打轉；說穿了，自己才是最有毛病的人！

當個聰明人，談感情肯定要有停損點；不是自私，而是自知！

年輕的我們可能談過幾段不怎麼樣的感情，也曾經為了所認為的「對的人」迷失自我、疑惑人生。時間的前進，讓我們明白什麼事情是對的、什麼事付出可能毫無收穫、有些人明明是不好，卻說服自己要試圖相信及不要多想；總之換來的，在結局公佈前，都是傷痕累累的痛楚。

三十歲前，下個人生階段的啟航，必要學著「停損」人事物，尤其是情感的給予，不要再浪費時間，付諸給莫名其妙的局外人；你的時間有限也很寶貴，要自知背後的意義，更不必在乎被貼上自私的標籤；有些標籤，通常都是關係當中「情感勒索」的單方面思維，一旦對方「好聽的謊言」被放大審視，也只是保護自己利益及立場，你拆開後對方更是加倍惱羞成怒。