▲當自己投入了，令自己屢次受傷，有幾件事情是自身要自律做好做滿的！（圖／蔡侑霖提供）

蔡侑霖專欄／「沒感覺就直說，你就是不想當壞人提分手！」30歲前，提早認清消耗你人生的陌生人！

有些人天生吸引「渣」，這樣的特質，其實身存在我們日常身上，你是嗎——

1.找尋想穩定的人，就算玩玩也開心！你有著被欺負的特質

什麼都好也好說話，個性軟弱也不愛反抗，吃定你先深陷其中，接下來就任憑處置。

2.全盤相信，好被唬弄、缺乏自信者

太久沒談戀愛，對於感情有一定程度的渴望，說什麼都會點頭如搗蒜，只會說：「Yes,沒問題！」。

3.愛聽好聽話，很黏另一半、全世界只聽他/她的話

兩人世界中，容易迷失自己的定位，甚至只依賴對方，缺乏獨立性的人，最容易事後受傷慘重。

4.同樣也是高級玩家！

道高一尺，魔高一丈；人外有人，天外有天。對於情感不認真、不想負責，自然而然也絕對吸引過來同行者，八九不離十也是道行極高。殊不知這樣的人，可能也會「聰明反被聰明誤」，怎麼來就怎麼回去，到頭來也頂多「逢場作戲、笑笑就算了！」但沒想到，竟然你開始暈船、想認真了！

30歲之前，我們提早認清自己，不成為誰的代罪羔羊！只要避開以上這四點地雷，至少在第一時間，不會當作陌生人好下手的獵物。年輕時，可能還在嘗試、對繁華事物難免迷惘，但過了30歲後還是依舊遇人不淑、真心放錯了籃子，那也只能說明自己打怪的經驗值不夠，你說你不吃虧嗎？肯定是感情學分修得還不夠多，不夠體悟。

自律交友，不該複雜的情感關係，你也不太需要刻意沾染。好好安頓自己的生活，當自己一切都好的時候，通常上天會安排合適的人出現；有時太刻意、太強求的，置換來到的大多都是「錯的陌生人」，不能不提高警覺、加強辨識。原因是：「你的時間寶貴、值得更好的人出現在你的生命裡陪伴」。

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