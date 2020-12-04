作家H：性慾明顯高漲的我，處在一個激情減少的婚姻關係中該如何自處？

▲今年我的性慾明顯高漲，但先生卻很少碰我，於是我上了交友軟體約炮，我暈船了。（圖／Shutterstock）

約炮這種行為，在我看來，它並不是一個能擺在「溝通」、「製造情趣」或「自己來」的選項之前做的決定，這幾乎是最後一條禁忌線，因為一旦跨越，妳就有可能因為性愛時產生的激素，讓自己重溫激情，但也會因爲這樣的化學反應，讓妳暈船，誤以為這是一條通往幸福的道路，殊不知，這是人體正常運作，但舉凡走過一輪，妳又會遇到同樣狀況，在不同的人身上，做出同樣傷害對方的事情。

不是說性慾高漲是壞事，但如何解決自己的性慾，除了和另外一半健康的溝通，自己也要有適度的心理建設，否則逞一時之快，常常會毀了好不容易建立起的家庭。但如今事情已經做了，妳的頭也已經暈了，講這些能否讓妳煞車，我自己是懷疑，但如果妳能看得到結果的話，或許就會有比較緩的做法吧！

以妳提供的生日來看兩人的流年，妳在今年內會做出這樣的事情，源自於妳的懷疑與不安，可能是對於自身婚姻的不信任，或者是對自己人生未來的某種好奇所造成。而對方更不健康，完全只是因為在他自己的婚姻內，想要找尋一時之間的快樂與自由，因此在你們兩人這兩種情況下所做出的這個行為，都不會持久。我會想要告訴妳，當時間經過，激情會淡化，妳的暈船也會不藥而癒。

因此，千萬不要在暈船的時刻，做出任何決定，因為不久妳就會下船的。

祝福妳。

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