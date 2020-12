我愛死你恨我，又幹不掉我的那張嘴臉

成功需要朋友,巨大的成功需要敵人

我不是要教你沒有底線的善良。

在寫這本書的時候,大皓說你又要宣揚「善良不是一種天賦,而是一種選擇」的白蓮花思想。Velda說泰勒絲都從鄉村小公主的歌手黑化成高唱「look what you made me do」的魅力女王,人類都快殖民外太空了,你還在「不怕青春太疼痛,只怕青春沒來過」?

OK!OK!我們從被傷害這面來詮釋生活。

說起來你可能不相信,當傷痕變成舊回憶,我反而害怕那些傷害過我的人從沒出現。成功需要朋友,巨大的成功需要敵人。

簡單說你就明白,你的朋友家人對你說,你可以的,我對你沒有懷疑,你一定可以完成……。說完後你會欣慰,但未必奮力。當有人對你翻白眼,說你會成功是他今年聽到最大的笑話,說你一臉衰樣,欺負你還告訴你,我就是欺負你,不然你想怎樣?

相信我,這時候你每個細胞都會氣得尖叫。說來弔詭,但被傷害是最強的努力調料。

當你舒適又無憂,你很難打起精神去生活,你會軟爛地過日子。可是當有人虎視眈眈想傷害你,你就會拋掉你的枕頭,聚精會神地武裝自己,變得更加強悍。不要覺得奇怪,這就是人性,非要現實給我們流血的一拳,留下傷疤留下痛,我們才告訴自己不能再軟弱。

殺不死你的,都將使你更加強大。

我這麼說不是要你去感謝傷害你的人,嘿!我們不是耶穌也不是白蓮花,傷害我們的都是早該下場的反派角色。傷害就是傷害,不用他們的傷害我們依然會正常地成長茁壯堅強。我要提醒你的是,不要一被傷害就惶恐、害怕、手足無措。

扭轉你的恐懼,恐懼的時候會分泌多巴胺,你知道嗎?興奮的時候也會。當你恐懼的時候,不妨告訴自己,你正興奮。你的勇敢會超乎你的想像。

而且最好保留傷害自己的人。你生命中的「惡徒」很必要。