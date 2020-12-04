我愛死你恨我，又幹不掉我的那張嘴臉

成功需要朋友，巨大的成功需要敵人

我不是要教你沒有底線的善良。

在寫這本書的時候，大皓說你又要宣揚「善良不是一種天賦，而是一種選擇」的白蓮花思想。Velda說泰勒絲都從鄉村小公主的歌手黑化成高唱「look what you made me do」的魅力女王，人類都快殖民外太空了，你還在「不怕青春太疼痛，只怕青春沒來過」？

OK！OK！我們從被傷害這面來詮釋生活。

說起來你可能不相信，當傷痕變成舊回憶，我反而害怕那些傷害過我的人從沒出現。成功需要朋友，巨大的成功需要敵人。

簡單說你就明白，你的朋友家人對你說，你可以的，我對你沒有懷疑，你一定可以完成……。說完後你會欣慰，但未必奮力。當有人對你翻白眼，說你會成功是他今年聽到最大的笑話，說你一臉衰樣，欺負你還告訴你，我就是欺負你，不然你想怎樣？

相信我，這時候你每個細胞都會氣得尖叫。說來弔詭，但被傷害是最強的努力調料。

當你舒適又無憂，你很難打起精神去生活，你會軟爛地過日子。可是當有人虎視眈眈想傷害你，你就會拋掉你的枕頭，聚精會神地武裝自己，變得更加強悍。不要覺得奇怪，這就是人性，非要現實給我們流血的一拳，留下傷疤留下痛，我們才告訴自己不能再軟弱。

殺不死你的，都將使你更加強大。

我這麼說不是要你去感謝傷害你的人，嘿！我們不是耶穌也不是白蓮花，傷害我們的都是早該下場的反派角色。傷害就是傷害，不用他們的傷害我們依然會正常地成長茁壯堅強。我要提醒你的是，不要一被傷害就惶恐、害怕、手足無措。

扭轉你的恐懼，恐懼的時候會分泌多巴胺，你知道嗎？興奮的時候也會。當你恐懼的時候，不妨告訴自己，你正興奮。你的勇敢會超乎你的想像。

而且最好保留傷害自己的人。你生命中的「惡徒」很必要。