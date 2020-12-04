我愛死你恨我，又幹不掉我的那張嘴臉

惡徒比愛你的人還難得。愛一個人，付出愛的同時是有機率得到回饋，比如我們用更多的愛回報；可是傷害一個人，他不但要消耗寶貴的時間、資源，甚至是讓自己變得醜陋而毫無底線，可是他絕對不會得到我們的贈禮。你總不會捧著鈔票給傷害自己的人吧。

惡徒的存在，讓你能夠居安思危，能讓你隨時變身到戰鬥狀態。

我不去討論你要用什麼手段去反擊傷害你的人，眨眼眨眼。我們與惡其實「零距離」，我們要讓「惡」清楚明白，如果你與我太靠近，我將粉碎你，消滅惡的能力是我們都要掌握的技能，在這漫漫一生中。

末了，我依然堅持人一定要善良，但我的善良沒有上升到我支持廢死的地步。你造了什麼孽，就要有本事把孽給我吞下去。

希望當你再次遇到敵人，你能夠很有信心地說：

Hey man，劈你的雷正在路上。

天道有輪迴，你的報應就是我！

你一定要把自己提升得百毒不侵、要把別人狠狠潑給你的冷水，加熱過後再還給他。讓他為你的光芒璀璨，氣得牙癢癢，再溫柔地對他說：寶貝，我愛死你︱恨我又幹不掉我的那張嘴臉！

給限量版的你

殺不死你的，都將使你更加強大。

當傷痕變成舊回憶，你反而害怕假如

生命中不曾出現那些傷害你的人。

文／明星煌

本文出自《你要永遠不知好歹，永遠熱淚盈眶》天下雜誌出版

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