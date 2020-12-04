懷孕前備孕期，教妳這樣做提高受孕機率！

「結婚後，我和老公都有共識想生小孩，如何成功提高自然受孕的機率？希望能生下一個健康的寶寶！」

懷孕準備有哪些？

夫妻有共識，一起做檢查

陳珮凌醫師建議，如果夫妻雙方有想要生小孩的共識，要一起去做孕前健康檢查，在醫療院所婦產科或健檢中心做檢查皆可。醫師會詢問家族病史、安排血液與尿液檢查、感染篩檢及抗體檢查、精液分析等。建議在想要懷孕前的6個月去做檢查（如果太早做檢查，懷孕時身體狀況可能已改變；也不要離預計懷孕時間太近才做檢查，倘若發現有問題，要預留時間治療）。總之，在夫妻身心狀態最好的情況下懷孕，是生健康寶寶的第一步。

先將身體狀況調整好

飲食清淡、少油少鹽、不抽菸不喝酒、壓力不要太大、不要熬夜、要有適當運動。要注意體重，因為肥胖是妊娠糖尿病與子癇前症等妊娠併發症的危險因子。如果沒抗體需補打疫苗，特別是以下4種：麻疹德國麻疹腮腺炎三合一疫苗接種完，必須等1個月後才能懷孕；B型肝炎疫苗則要等3個月以後產生足夠抗體再懷孕。如果不曾長過水痘，也沒打過疫苗，懷孕前最好能接種兩劑（間隔4～8週），4週內避免懷孕。

子宮頸癌疫苗接種後雖然可立即懷孕，但疫苗接種完3劑要6個月，所以也要估算時間。此外，如果本身有慢性疾病，必須詢問專科醫師「自己目前準備懷孕，是否需要改變服用的藥物種類或調整劑量？」例如甲狀腺疾病的藥物可能需要調整。

如何把握受孕時機？

精子進入女性體內可存活2～5天；排卵後，卵子可在體內存活1～3天，所以排卵前5天、排卵後3天都有受孕機會。不要只等到排卵日那一天才同房，建議在排卵日前後都要同房。

自行推算排卵期準嗎？

雖然可以自行推算，但可能不準確。很多生活因素都可能會影響排卵期，例如：熬夜、壓力大、劇烈減重、生酮飲食或營養不均衡，都會影響排卵，使排卵期改變，所以當想要懷孕時，應盡量避免這些行為。