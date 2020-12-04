即便在原地打轉，你也終會明白與什麼都不做之間的差別

勇敢與脆弱，大概是人與生俱來就有的本質。

從嬰兒時期開始，我們用啼哭來揭示自己的脆弱，以彰顯種種需求。那時承認自己的弱小極其容易，因為不懂得隱藏，喜怒哀樂全寫在臉上。張揚快樂與難過的情緒似乎是件簡單而單純的事情，所以凡事都不多想，反而不容易受傷。

到了涉世未深的年少時期，我們都是懷抱初心而無所畏懼的，這時候的勇敢變得特別懷有希望，也似乎擁有一股敢於橫衝直撞的傻勁，認為只要義無反顧地前行，便能破除所有或大或小的波折與激浪。

只是現實總不如想像那樣鼓動人心，不免在闖蕩的路途上經歷幾場雨淋，用一身的濕冷，體會第一次心碎的滋味。那種搞砸一切的想法是令人絕望的，你終於開始意識到努力與所得並不一定成正比，愛與被愛也不一定是相互的關係，當沸騰的熱血被降溫，不知從何時開始竟變得有些膽怯，也許是害怕疼痛與傷口的灼熱，你不再如初時那般可以無所畏懼地捲入肆虐的風雨之中。

另外在很多時候，還有一種勇敢是非常重要的—關於如何放下，如何不再對過往執著。受傷會讓人變得退卻，所以後來留存的傷疤似乎就是種提醒，告訴自己曾經墜落的傷心與失落。重提舊事太過艱難，也因此我們更要學會這種勇敢，學會不再輕易地讓遺憾擱淺、不再反覆地牽掛、不再緊咬著遲遲無法說出口的道別。