即便在原地打轉，你也終會明白與什麼都不做之間的差別

大抵是我們都還不夠勇敢吧，因為那些被傷害的印記以及越能理解脆弱的樣貌與懷有的傷感，後來也因為害怕失去，索性便讓一切不再發生，使情節在開始發展前，就斬斷了任何可能性。

因為害怕交新朋友時所面對的尷尬，所以說服自己只是享受獨來獨往的生活；因為始終沒能獨立，所以說服自己只是熱中於社交；因為不願承受可能會讓你失望的答覆，所以說服自己現在的狀態就已足夠安好。

其實你心底也明白，會這麼做只是予以自己一個理由，讓你可以接受失去勇氣的樣態。過得好與不好始終沒有明確的定義，也沒有人會對你的抉擇品頭論足，只是人總會知道自己內心深處想要追尋的究竟是什麼。試圖蒙蔽抑或埋藏真正的心之所向，似乎也就陷入另一種痛苦當中了。

親愛的，能夠讓你擺脫過去所帶來的疼痛，並提起勇氣前行的關鍵在於，要告訴自己之所以這麼做，不是為了再重複曾經的失敗，而是為了賦予自己另一次機會，寫下另一種結局、成為你想要的模樣。這是無關乎後來的成敗，重要的是你願意為了變得更好，試著去積攢勇氣做出改變。

即便在原地打轉，你也終會明白與什麼都不做之間的差別，因為有足夠的勇氣，承認自己的缺失與脆弱、放下曾經的傷痛，更因為有力量能再為自己勇敢一次。後來你終於能說服自己，試著一步一步靠近理想中的樣貌，堅定了年歲裡的奔赴，哪怕偶爾傷感、依然脆弱，也不再輕易地退縮，辜負一直以來這麼努力的自己。

試著再為自己勇敢一次吧，你值得更好的結局。