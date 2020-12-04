▲試著再為自己勇敢一次吧，你值得更好的結局。（圖／Shutterstock）

即便在原地打轉，你也終會明白與什麼都不做之間的差別

小任務 安撫自己的心臟

在生活中偶爾會遇到並不善於面對的狀況，使得自己突然卑微起來。比如對我而言，如果迎面巧遇了相互認識但不熟悉的人，就會覺得異常尷尬，此時腦子便開始高速運轉著應該要說些什麼，抑或用什麼自然的姿態錯身，更多時候，逃避似乎是更直覺而簡單的選擇。

可是在每一次那麼做之後，總會明顯地感受到內心升起一股厭惡感：「明明只是打聲招呼而已，為什麼要顧慮這麼多呢？」很多時候對於一件事的恐懼往往不是來自於事件本身，也許是因為過去某個經驗，也或許是因為過於放縱自己，讓恐懼有了一次比一次茁壯的可能。

那些瞬間清晰的卑微，並不只是因為笨拙的社交能力，更是因為明明想要改變，卻還是輕易妥協於下意識逃避的決定。

如果遇到想迴避的人事，如何在恐懼滿溢的同時，嘗試站穩自己的腳步呢？比起調整紊亂的呼吸、僵硬的嘴角，首先需要安定的似乎是那顆躁動不已的心臟。

在事件快要發生的前三十秒，把掌心放在左胸口、感受耳膜與指尖同步失序的鼓動，試著為自己打氣吧，告訴自己願意留下已是何其不易，此刻的突破是為了來日不再抱有遺憾的發生，然後等待躁動平息下來、勇氣被傾注的可能。

也許下次類似的情境再發生時，恐懼依然會流竄全身，可是你已經知道此刻應該要做出什麼樣的努力了。

過去並不能被彌補，現下的性格也已鑄成，但若能積聚以前沒能擁有的果敢，是不是能允許自己相信終有一天能夠跳脫惡性循環的可能？

文／默雨清晨

本文出自《寫我的字，等你的清晨》圓神出版

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