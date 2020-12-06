想吸引條件好的異性，有一招你必須學會吸引的重要行動！

我很喜歡玩一個叫「實況野球」的棒球遊戲。剛開始玩的時候，只要看到投手投出球，也不管是什麼球，我就揮棒。這種冒然揮棒的行動所帶來的後果，不是打出很糟的球被接殺，就是三振出局，導致我的打擊率低得不可思議。

一開始我以為是自己技術不好，還花了好幾個晚上練習，但還是沒有什麼效果，這讓我一度想要放棄這個遊戲。直到後來我學會一個概念：「挑好打的球打，難打的就放掉」，我的打擊率就開始大幅提升。

股神巴菲特的合夥人查理．蒙格提過一個投資要點：「認清你的能力圈，並且只在你的能力圈裡做你知道的事。一旦你做了超出能力圈的事，那你的失敗率就會大幅提高。」把這個道理放在我的棒球遊戲裡，就是：「挑我會打的球打，不會的就放過它。」

戀愛其實也是很類似的事：你會看到很多看似機會的東西，往你這裡飛來，但那不代表每一個你都能做出很好的回應。冒然的行動不見得能為你的戀情帶來好結果，更多時候是讓你直接出局。比起一直行動，其實我們更需要學會等待。

「等待」是很困難的，因為大部分的人並不能理解等待的意義：他們不知道自己在等什麼，也不知道自己為何而等。等待只會讓他們產生龐大的焦慮，擔心對方被追走，所以他們等不了。而等不了的下場，就是急躁又莽撞的行動，導致自己更快出局，甚至連競爭者的影子都還沒看到。當人們不知道自己為何而等，就會認為等待是在浪費時間。

也有一種人很喜歡等待——他們在等待從天上掉下一個深愛自己的天菜。這種人會拿等待做為包裝自己膽小的藉口，他們的眼裡看不見機會，只看得見風險。如果可以的話，他們最大的願望就是明天早上起床，就會有個天菜來按自己家的門鈴，然後雙方在瞬間墜入愛河。

所謂的「等待」並不是不行動，而是等到一個成功機率最高的時間點行動，「有意義的等待」本身就是一個行動。