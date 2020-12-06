想吸引條件好的異性，有一招你必須學會吸引的重要行動！

有一次我跟一個做專業投資人的朋友討論股票，我說：「談戀愛這件事，我有很多事可以做，可是股票不一樣，我買了之後沒有辦法為它做任何事。」這位朋友告訴我：「不！股票就是在你買了之後才可以做事。你可以選擇賣、選擇加碼部位、選擇觀察走向出場、選擇研究⋯⋯你可以選擇的事太多了，股票是一個當你購買之後才與你有關的東西，在買以前，它是漲是跌永遠與你無關。」

在股市裡，沒有人會否定等待的意義，大家都知道等待是為了準備迎接更好的進場時機或出場時機，甚至不是買賣，而是持有並且等待公司升值（巴菲特的控股公司就是這麼做的，他們永遠在等待相準的標的有個合理的進場時機）。

或許你沒有玩股票，也不喜歡棒球，那麼我舉一個更簡單的例子告訴你為什麼要等待：你看看有多少女生在等週年慶！

週年慶的時候百貨公司有更多的折扣，而每個專櫃品牌都想搭上這波買氣，也各自推出不同的優惠。所以一個已經想好自己要買什麼東西的人，如果需求並不迫切，那麼他們就會等到週年慶的時候去購買那些在平常更為昂貴的東西，像我本人就在雙11的時候買了一台吸塵器，比原價便宜了快7000呢。

在日常生活的各個面向裡，大家多少都能明白等待有其必要性，但在感情裡，卻沒有幾個人明白等待也是為了同樣的原因：等一個漂亮的時機進場或打擊。而在機會來臨以前，我們必須為它做好準備。等待的時間，就是你的準備時間。

我常看到男生在交友軟體上跟人家聊三天就想約出去，只要約不出去就放棄這條線，然後一直抱怨現在的女生很難追。拜託，如果我跟交友軟體上跟你認識三天就要賣你保險你買不買？凡事都需要一些觀感累積，有多少人看我們的文章看了一年才決定來上課的（雖然事後他們都很後悔，後悔太晚來）？如果你沒有建立對方的信任感和好感，三天就要跟你出去或要喜歡上你，這個要求會不會太多了點？

在我的戀愛經驗裡，我絕大多數的時間都在等待。但這不代表我什麼事也不做，只是在好的時機來臨以前，我不會做大事。雖然我不做大事，但我還是持續在累積彼此的關係籌碼，並且保持自己不出局，這樣當機會來臨時，我才有機會一舉成功。你永遠都無法預測機會什麼時候會來，所以你得持續的準備。