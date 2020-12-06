想吸引條件好的異性，有一招你必須學會吸引的重要行動！

▲所謂的「等待」並不是不行動，而是等到一個成功機率最高的時間點行動，「有意義的等待」本身就是一個行動。（圖／Shutterstock）

舉個例子：有一次我在聊天室上認識一個女生（對，這是很多年前的事了，現在大概沒人在用聊天室），交換了通訊方式之後，我就開始傳訊息給她。

一開始的過程很不順利，對方的回應既慢又冷淡，平均五個小時才會回應一次。這個情況持續了五天之後，對方又隔了很久才回應我，這次我傳了個訊息跟她說：「你是BB CALL嗎？」對方大笑，回我：「你好有趣」。從這天起，我們聯絡的頻率就開始提高了。

到這裡，我所做的事情其實就是保持耐性，然後觀察情況。當我確定情況是「對方對我的興趣不高，但不排斥有空閒聊」之後，我決定用這句話看看能不能改變局勢。但我必須先說，我之所以採取這個方式，是因為在這五天的資訊收集裡，我覺得對方應該是可以接受我這種說法的，而且她應該也知道BB CALL是什麼。如果我沒有足夠我判別的資訊，我不會冒然以這種方式噹對方。

隨著聊天變得熱絡，我開始試著輕鬆的邀約對方。我的戰績是：約對方吃了二十次宵夜，被拒絕了二十次，成功率是0。

一般來說到這裡，普通人也放棄了，而我之所以沒有放棄的理由也很簡單：每次我被拒絕完之後，都仍然很輕鬆的繼續跟對方聊天，對方也完全沒有厭煩或迴避我的感覺。同時，對方沒有出現任何我覺得糟糕的指標，例如問我想不想當自己的老闆、幫自己創造被動收入、需不需要外約⋯⋯等等，所以我判斷狀況是「興趣提高了，但沒有高到想跟我出去」。於是我決定繼續聊天，因為不繼續聊天才會讓我喪失機會成本。

在連續被拒絕二十天之後，某天的月底我去參加公司聚會，喝酒喝到一半，突然看到對方傳訊息來說：「你今天要不要來我家？」我嚇到以為她傳錯。

後來呢？後來我去了，但我什麼事都沒做，因為我沒有排除這是仙人跳的可能，只是跟對方聊天聊到早上。從這天開始，我們每天都約會三四個小時，約莫在兩週後交往。

類似的案例我還有不少，但礙於篇幅，我用這個最極端的來向大家說明。

其實在這個過程裡，我做的事情真的不多，而花了我最多時間的就是等待。