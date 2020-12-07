總是聊到冷場？四個跟異性的聊天要點，讓你們話題不斷到深夜！

不擅長與異性聊天是許多人的困擾，但不少人一開始都還能找到話題與對方熱聊，然而一當話題結束，後面就不知道該怎麼繼續聊下去，讓場面逐漸冷掉。如果你也曾經有過這樣的困擾，那麼下面的幾個聊天要點，絕對能夠幫助到你！

1 想要重開話題，先從自己開始聊

許多人在沒有話題時，都會想要用問題切入、藉由了解對方來重啟對話。這樣的想法固然沒有明顯對錯，但是無止盡的提問容易給人一種被放大鏡檢視的感覺；這種感覺會勾起我們潛意識中對陌生人的抗拒，在回答逐漸變短的同時，也慢慢對你失去耐心，最後落得被人家給句點的下場。

別忘了你們正在聊天而不是面試，互動應當是雙向而非單向的；你想要了解對方更多，對方自然也是如此。因此，當準備開啟新話題前，建議可以先從自己的角度出發，跟對象分享你的想法或經驗。

2 聽到什麼，比說什麼更重要

會說話雖然能讓你獲得他人的注意，然而懂得聆聽才是能否延續話題的關鍵。當你成功挑起對方的興趣、打開話匣子後，接下來就是打開耳朵仔細聽，並試著從裡面抓出重點。舉個例子，當對方說：「不知道晚上要吃什麼……最近太常吃麵了」時，別只是傻傻的給出建議就結束話題；試著從食物去延伸，從乾麵、牛肉麵、拉麵到義大利麵，最好順便推薦幾間餐廳，在拉長話題的同時也可以抓住對方喜好，還可以順勢邀請人家一起吃頓飯，直接促成你們的約會！