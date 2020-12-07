3 選對問題才能讓話題更深入

前面有說到提問是一種打開話題的方法，但是這只限定於你能提出「好的問題」的情況下。想要問出好問題，必須要讓你的提問符合以下兩個要點：「能延伸話題」和「能讓你更瞭解他」。想要延伸話題，自然不是你問他答這樣簡單，而是要善用開放式的問題，不只讓對方能夠在回答時盡情發揮，還可以減少自己被句點的尷尬場面。

每個人都有內外兩個層面，想要拉近與另一個人的距離，光是瞭解外在的資訊還不夠，而是要更加了解他的內心世界。舉例來說，比起單純提問對方的興趣是什麼，不如追問他是什麼時候、因為什麼而開始的。別擔心自己的問題很古怪，說不定這樣反而會讓他對你的印象更加深刻！

4 別想太多，開口就對了

很多人在跟有好感的異性聊天時，會格外的患得患失：「我講這個會不會太無聊？」、「他感覺對這話題沒興趣的樣子？」，害怕一不小心就讓場面冷掉。到頭來連一句話都還沒說出口，就已經被這些念頭堵上了話匣子，只留兩人間無聲的尷尬。想要跟別人開懷聊天，投其所好是最簡單的方式，而想要了解對方的喜好，還是需要依賴你開口去聊出來。別老是擔心自己的話題到底有不有趣、對方喜不喜歡，勇敢開口你才能更加靠近對方。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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