理財方式透露他的愛情觀！酒店闆娘教妳從投資傾向，看出四種不同的男人性格

一位朋友是酒店闆娘，當然她本身能當到闆娘，也是因為年輕時是紅牌公關，累積了足夠的人脈與錢脈。某次她感嘆地告訴我旗下某位公關小姐錯把搞投機的假富豪當成真有錢，結果辭掉工作想當少奶奶，沒想到最後卻反而為對方背了一屁股債，最後朋友說：枉費她當公關這些年，卻沒有學會看男人的眼光。

酒店公關每天要接待許多客人，不可否認酒店是高消費的場所，而公關的時間就是金錢，因此學習從諸多客人身上，分辨出哪些是有錢也願意花錢的大咖，哪些則是空口說白話的假小開，是公關很重要的一門學問。朋友常藉由閒談之間，探聽客人的理財之道，她說，其實從一個男人選擇的投資方式，就可以瞭解這個男人是什麼性格，以下就是她所分享的概念，供大家參考。

一、偏好定存與儲蓄險：一板一眼，不愛變動

在定存利率低到不行的年代，還是喜歡用定存或儲蓄險理財的人，性格一般比較保守也不愛冒險，在生活中除非發生什麼意外，否則通常不願意離開舒適圈，會致力擁有穩定的收入，但也沒有太大企圖心。不太會花腦筋搞浪漫，個性也比較死板，生活方式一成不變和守舊，沒什麼幽默感，跟他在一起挺無趣的，但是也因為不愛變化的性格，這種男人通常不會隨便打破慣有的生活方式，換句話說，一旦結婚了也就不會輕言離婚。

二、偏好投資房地產：能力雖強，要求也高

台灣房價偏高，而且房市投資需要先投入大筆資金，等待一段不短時間，平時也需要常關心區域動態才能看到回報，因此能以房地產作為主要投資標的的人必然有一定的財力，這種男人通常自制力強，成熟穩重口才好，很容易讓人有好相處的錯覺。但其實是屬於不輕易讓人知道心思的類型，要得到他信任必須花蠻長時間，而且他相當大男人，不喜歡跟他針鋒相對的女性，喜歡的類型是有智慧、能幫他打點大小事，能幹並圓融的女性。