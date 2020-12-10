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戀愛指南淘心話

彭孟嫻／在愛情中，如何讓妳的魅力指數加分？

▲在愛情中，如何讓妳的魅力指數加分？（圖／Shutterstock）
文 : 彭孟嫻 Jessica Peng

彭孟嫻Jessica Peng 給妳與《姊妹淘》的愛情觀點：

要知道妳就是一個特別的個體，不需要為了任何人而改變自己或者隱藏自己因為一個人所認為的優點，另一個人可能認為是缺點；一個人的缺點，另一個人也許認為是優點。

在脫單選擇對象中，不要傻傻地付出，一定要檢視對方的付出是否等同。

在戀愛選擇對象裡，不要癡癡地等待，一定要注意對方的心力是否投入。

要讓自己的魅力指數增加，要知道如何展現自己的思維意見與特點，而不是暗自的把心思意念圍繞在對方身上。欲擒故縱用在妳的暗戀對象，只是讓對方覺得妳傲慢。但是，欲擒故縱用在交往一段時間的男女朋友當中，可以少許的提醒對方需要投入多一點時間來增加兩人的相處品質。

讀者問題：

我是一名大學三年級的學生，很喜歡我的學長。我不知道為什麼從我在大一時期自己看到那名學長就特別喜歡他，所以我也加入他參加的社團。每一次校園社團聚會，我都精心打扮。我常常期待學長傳訊息給我，但是我很少收過學長的訊息。我知道學長喜歡電玩，我其實沒有很喜歡，但是我也試著去了解電玩。每一次在社團活動，我都特別的表現出自己最好的一面，我總是在與他說話時，表現出愉快的感受。

我也試過傳Line 給學長，但是學長大多數都「不回覆」，偶而幾次學長會「過幾天之後回覆我。」有幾次學長傳社團消息給我，我一直斟酌是否要欲擒故縱的慢一點回覆。但是我晚回覆學長的訊息，學長竟然不讀我的訊息。我看過一些文章的分享，提到女性應該要欲擒故縱，但是我不知道如何做到欲擒故縱。老師，我一直處於單戀，該怎麼讓學長喜歡我？

▲（圖／Shutterstock）

彭孟嫻Jessica Peng 給讀者＆《姊妹淘》的回覆：

從妳的來信中，看得出妳對於妳欣賞的學長花費很多的心力。無論是妳在學校社團聚會的外表打扮，學習對方所喜愛的電玩，同時在說話時感到愉悅，乃至於糾結於對方是否回覆妳的簡訊，甚至糾結於如何欲擒故縱，從這些跡象可以知道妳對於學長的冷漠感到無力感。

其實，妳的情況是處於「暗戀」的狀況，不是「單戀」。

在愛情中，「單戀」的存在，常常發生在交往的過程，一方持續付出，但是，另外一方沒有感受。「暗戀」則是代表一個人暗自喜歡另一方，不需要讓對方知道，或者感覺時機未成熟，不敢給對方知道自己對於對方的好感。

以妳的來信，我感覺妳從大一至大三都陷入在「暗戀」的狀態。妳把太多的心思意念關注於對方身上，然而妳對喜歡的人的感受，屬於妳對愛情的期待，我可以明白。所以在此我把妳提問的內容提點幾個注意事項，這樣的事項只是我以過來人的方式與年輕的妳分享愛情觀。

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Tags : 吸引單戀彭孟嫻Jessica Peng愛情暗戀魅力

彭孟嫻 Jessica Peng
彭孟嫻 Jessica Peng，目前從事法律調停工作(家事法&商業法)，同時也是加拿大調停仲裁協會會員。高中時從台灣離鄉背井抵達加拿大就讀高中，大學畢業於加拿大皇后大學經濟學系 （Queen’s University: Economics Degree），之後任職德商公司、加拿大皇家銀行。 婚後，生完三個小孩，轉換跑道就讀法律，畢業於森尼卡學院：法律顧問 (Seneca College: Paralegal)，約克大學法律調停（York University: Mediation）。因為熱愛寫作，熱忱地以文字創作的方式，與讀者分享人生點滴。 受訪廣播：98新聞台：呂秋遠時間，飛碟廣播電台，教育廣播電台。 著有：『戀愛脫單魅力學』（時報出版）、『不怕離婚，再說I Do ! 』 臉書專頁：彭孟嫻Jessica Peng、新浪部落格：默語鏡花、IG: jessicapeng.author、YouTube影音頻道：彭孟嫻 Jessica Peng