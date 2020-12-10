彭孟嫻／在愛情中，如何讓妳的魅力指數加分？

彭孟嫻Jessica Peng 給妳與《姊妹淘》的愛情觀點：

要知道妳就是一個特別的個體，不需要為了任何人而改變自己或者隱藏自己，因為一個人所認為的優點，另一個人可能認為是缺點；一個人的缺點，另一個人也許認為是優點。

在脫單選擇對象中，不要傻傻地付出，一定要檢視對方的付出是否等同。

在戀愛選擇對象裡，不要癡癡地等待，一定要注意對方的心力是否投入。

要讓自己的魅力指數增加，要知道如何展現自己的思維意見與特點，而不是暗自的把心思意念圍繞在對方身上。欲擒故縱用在妳的暗戀對象，只是讓對方覺得妳傲慢。但是，欲擒故縱用在交往一段時間的男女朋友當中，可以少許的提醒對方需要投入多一點時間來增加兩人的相處品質。

讀者問題：

我是一名大學三年級的學生，很喜歡我的學長。我不知道為什麼從我在大一時期自己看到那名學長就特別喜歡他，所以我也加入他參加的社團。每一次校園社團聚會，我都精心打扮。我常常期待學長傳訊息給我，但是我很少收過學長的訊息。我知道學長喜歡電玩，我其實沒有很喜歡，但是我也試著去了解電玩。每一次在社團活動，我都特別的表現出自己最好的一面，我總是在與他說話時，表現出愉快的感受。

我也試過傳Line 給學長，但是學長大多數都「不回覆」，偶而幾次學長會「過幾天之後回覆我。」有幾次學長傳社團消息給我，我一直斟酌是否要欲擒故縱的慢一點回覆。但是我晚回覆學長的訊息，學長竟然不讀我的訊息。我看過一些文章的分享，提到女性應該要欲擒故縱，但是我不知道如何做到欲擒故縱。老師，我一直處於單戀，該怎麼讓學長喜歡我？

彭孟嫻Jessica Peng 給讀者＆《姊妹淘》的回覆：

從妳的來信中，看得出妳對於妳欣賞的學長花費很多的心力。無論是妳在學校社團聚會的外表打扮，學習對方所喜愛的電玩，同時在說話時感到愉悅，乃至於糾結於對方是否回覆妳的簡訊，甚至糾結於如何欲擒故縱，從這些跡象可以知道妳對於學長的冷漠感到無力感。

其實，妳的情況是處於「暗戀」的狀況，不是「單戀」。

在愛情中，「單戀」的存在，常常發生在交往的過程，一方持續付出，但是，另外一方沒有感受。「暗戀」則是代表一個人暗自喜歡另一方，不需要讓對方知道，或者感覺時機未成熟，不敢給對方知道自己對於對方的好感。

以妳的來信，我感覺妳從大一至大三都陷入在「暗戀」的狀態。妳把太多的心思意念關注於對方身上，然而妳對喜歡的人的感受，屬於妳對愛情的期待，我可以明白。所以在此我把妳提問的內容提點幾個注意事項，這樣的事項只是我以過來人的方式與年輕的妳分享愛情觀。