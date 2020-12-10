彭孟嫻／在愛情中，如何讓妳的魅力指數加分？

誤區一：誤把朋友當情人

要判斷簡訊如何回，最重要的還是要先了解妳與傳訊息給妳的人之間的「關係」。最容易的判斷方式就是：換位思考。

也就是說，妳要釐清如何傳簡訊之前，必須先做到兩項思考：其一：可以把妳自己揣摩為妳的學長。其二：妳必須先確定妳與對方關係當中的「角色」，這樣才能夠決定妳如何傳訊息給對方。

以妳的情況來轉換角色的思維：如果傳訊息者與妳是「很好的朋友」，妳如果有時間，應該會「秒回」（忙錄時例外）。當傳訊息給妳的人，與妳只是「普通朋友」，如果妳想繼續朋友關係，一般人應該會斟酌自己的時間，有時間，就可以「提早回覆」。可是，如果「妳不在乎那樣的朋友關係」，那妳就可能「已讀不回」或「晚點回覆」。

同樣的道理，妳的學長如果在乎妳，就會「秒回」（忙碌時例外），但是如果妳的學長把妳當朋友，那他有時間就可能早些回覆，沒時間就晚些回覆，但是一定會回覆妳。妳提到學長常常「不回覆」妳訊息，或者「幾天之後才回覆」妳的訊息，那就是意味著對方根本沒有把妳放在心上。這個時候，聰明的妳就要知道，不要繼續把精神與心力放在那位學長身上。愛情的魅力要能夠展開，前提就是要遇到一個欣賞妳的人。

在愛情中，千萬不要誤把朋友當情人。只有妳單方面的喜歡對方，那樣的情形是很難產生互動的。雖然我們在生活的週遭是會看到有些女性在愛情中主動追求男性，最後兩個人有成功交往。但是那樣的情形是女性先主動示好，但是男性也有正面回應，可是妳的學長並沒有對妳有正面回應。聰明的妳，就應該讓這樣的朋友關係順其自然。把時間與精神先放在妳自己身上，當妳成為妳自己喜歡的樣子之後，自然會吸引妳學長的注意。如果妳的學長仍然沒有關注妳，妳仍然會吸引到其他真正喜歡妳的人。