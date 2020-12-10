彭孟嫻／在愛情中，如何讓妳的魅力指數加分？

誤區二：誤把「欲擒故縱」用在普通朋友

「欲擒故縱」這四個字，讓太多年輕人感到困擾，因為我有不少讀者私訊我，有關傳訊息是否要表現出「欲擒故縱」還是要「立即回覆」。

通常欲擒故縱的作用，是用在已經在愛情交往的男女朋友，當對方出現予取予求，或者冷落成習，沒有如同之前交往時用心，這個時候，欲擒故縱的做法，也許能夠提醒對方再度檢視兩人相處的方式。

但是，欲擒故縱如果用在一個沒有在乎妳的學長身上，對方根本不會在意妳，反而會覺得妳很傲慢。因此，選擇對象，千萬不要「一頭熱」，一定要做到兩人「均衡付出」，這樣才能避免在一段關係不對等。

誤區三：錯把吸引力的提升當成是參與對方有興趣的活動

當妳把時間花在參加妳喜歡的學長喜愛的活動，這樣的方式不是提升吸引力的好方法。投入對方喜愛的活動，如果兩人已是男女朋友，那麼參與對方興趣的活動，是可以成為兩人「共同話題」的增加。但是，妳與妳的學長只是普通朋友，妳就應該把時間花在妳真正喜愛的活動，千萬不要為了一棵樹，忘記了一片森林。

在戀愛中，女孩只有在雙方交往的狀況下，才可以為了妳的男朋友（一棵樹）忘記一片森林（其他的男性）。但是前提是，妳不可以為了男人而忘記妳自己。至於要如何讓妳在愛情中，能夠讓妳的魅力指數加分？在這篇文章因為篇幅的原因，所以無法詳細說明。我建議讀者可以閱讀我的書籍《戀愛脫單魅力學》。但是，在此我以此讀者所遇到的問題，提供此讀者能夠增加魅力指數的三項建議：